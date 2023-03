Elegante e chic ma con un tocco di primavera: scegli queste nail art e non sbaglierai nella prossima stagione

Con uno sguardo puntato alla primavera, andiamo alla scoperta delle unghie più eleganti e raffinate da sfoggiare: le ispirazioni più belle con cui decorare le mani saranno proprio queste.

Quando la stagione bella si appresta ad arrivare, tutto si riempie di colore. La primavera è sempre più vicina e le appassionate di unghie sono già alla ricerca degli spunti giusti da replicare nel prossimo appuntamento dalla nail artist. Si avvicina un periodo ricco di vita e di energia, rappresentato da un elemento che non può mancare: i fiori.

Sono freschi, divertenti e giocosi e si adattano ad essere rappresentati in tantissime varianti. Si potrebbe cadere nell’errore però, di pensare che queste fantasie caratterizzate dalla presenza di fiorellini, siano adatte ad uno stile da bambine, che ben poco abbia a che fare con l’eleganza. É vero che probabilmente i vestitini di quando eravate piccole erano pieni di questo motivo, ma i fiori non sono soltanto questo.

Diventano l’ispirazione giusta per una nail art chic e raffinata, che alterna tra glitter e colori intensi, perfetti per ogni occasione. Se siete alla ricerca di unghie da sfoggiare al lavoro come nelle occasioni formali, ma senza rinunciare ad un tocco di pura primavera, seguite i trend più belli del momento. Sarete conquistate anche voi.

Il tuo sogno diventa realtà con queste unghie: porta la primavera nelle nail art più chic del momento

La classe è una qualità innata, come dicono molti. Ma si tratta anche, in alcuni casi, di fare la scelta giusta. Per quanto riguarda la nail art il confine è davvero sottile tra l’essere chic e cadere nel “too much“. Se mentre eravate intente a cercare l’idea giusta per la prossima decorazione unghie vi siete imbattute nelle fantasie floreali, vi sarete accorte che spesso queste non rendono alla perfezione il concetto di eleganza. Per questo motivo abbiamo deciso di navigare per voi tra le inspirazioni realizzate delle più brave nail artist del web, andando a scovare quegli stili che davvero interpretato alla perfezione quello che intendiamo. Lasciatevi incantare da tutti i fiori più belli della primavera.

La delicatezza del nude e la raffinatezza delle forme, trovano massima espressione in questa combinazione perfetta. Scegliere di portare i fiori nella nail art non vuol dire cadere per forza in eccessi e colori forti. Delle unghie lunghe a stiletto dipinte di un colore naturale, fungono da base perfetta per accogliere un pattern floreale sui toni del bianco e del rosa. Un finish lucido offre massima luce e non manca qualche strass ad adornare il look. Per mani da vera dea.

Per chi anche in primavera non riesce a rinunciare ai colori scuri, ecco l’ispirazione ideale. Come indicano le ultime tendenze, un contrasto perfetto si crea con un’alternanza di colori pastello e tonalità dark. In questo caso, un rosa baby lascia spazio ad un nero intenso. Su una delle unghie, con questo colore si forma una piccola cornice, che accoglie un motivo floreale disegnato ad arte. Per una primavera diversa dal solito.

I colori pastello non possono mancare. Optiamo allora per una delle nuances più amate del momento, ritornata prepotentemente in voga già nelle ultime settimane: il lilla. Dal più chiaro al più scuro, diventa protagonista di unghie semplici e romantiche, ma assolutamente chic. Su una base opaca, anche questa in linea con i trend di oggi, compaiono dei piccoli steli decorati con fiorellini. Irresistibili.

Quando si parla di eleganza non possono mancare i glitter. C’è chi ama delle unghie brillanti, che possano diventare l’accessorio più bello dell’intero look. Abbiniamo allora i brillantini di una tinta scura e shine, a delle unghie chiare e floreali in contrasto. Seguendo una delle correnti più popolari in ambito nail art, optiamo per dei fiori effetto acquerello, con petali delicati e quasi trasparenti. Impossibile non rimanere incantati!