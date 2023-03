Voglia di lilla sulle unghie: le nail art più belle che ti conquisteranno in primavera

Se sei ancora alla ricerca della nuance giusta per la tua prossima nail art, è il momento di sfogliare tra le ispirazioni “liliac”, il tono pastello che farà impazzire tutte in primavera.

Fresche, delicate e piene di vita: queste saranno le unghie della prossima stagione. Quando la primavera è in arrivo, i colori pastello tornano a bussare prepotentemente alla porta ed è difficile far finta di non ascoltarli. In tutte le loro nuances più giocose e chiare, diventano protagonisti assoluti dei capi d’abbigliamento e degli accessori, ma non solo. Anche il mondo della nail art ne diventa completamente stregato.

Uno su tutti il lilla, che già da alcuni mesi è rientrato a pieno titolo tra i colori di tendenza, decretando il ritorno di uno stile anni Duemila. Nella bella stagione dunque, ci sarà ampio spazio per questa tonalità zuccherosa e dall’ispirazione infantile, che sarà amatissima anche sulle unghie.

Non lasciamoci però condizionare dal suo essere così “leggero”, il liliac che tanto sta spopolando può trovare una sua interpretazione anche più elegante e chic. Se non volete che le vostre mani somiglino a quelle di una bambina che si diverte con i suoi primi esperimenti con le nail art, unite al colore lilla dei dettagli forti e decisi. Associate colori scuri in contrasto e punti luce brillanti per un risultato perfetto per ogni occasione. Un liliac così non l’avete mai visto!

Le più belle ispirazioni di nail art lilla per la prossima stagione: le unghie da provare subito

Se pensate che il lilla non sia un colore adatto a delle unghie classiche e sofisticate, vi dovrete ricredere. Questa meravigliosa nuance che ricorda la profumata lavanda, può fare da sfondo perfetto per nail art dallo stile assolutamente glamour. Scopriamo allora come aggiungere un tocco di questa tonalità sulle mani senza cadere nell’effetto “baby”, ecco tutte le ispirazioni che vi convinceranno a prenotare subito l’appuntamento dalla nail artist.

Una ventata di primavera sulle mani con questa nail art dai toni del lilla intenso. L’abbinamento però, viene reso grintoso e forte con un nero a contrasto, che compare su un’unghia intera e diventa il contorno di un’altra. La cornice dà spazio poi ad un disegno floreale sugli stessi toni, perfettamente in tema con la bella stagione.

Un tocco di eleganza estrema si ottiene aggiungendo al lilla un pizzico di oro. In questa nail art le unghie dalla nuance primaverile si alternano con il nero e il bianco latte, ma ad essere protagonista una foglia oro che compare su un design astratto. Luce assoluta per uno stile adatto anche alle occasioni più formali.

Più discreto ma ugualmente chic, questo pattern che imita l’effetto parete sulle unghie, interpretato con una tonalità di liliac spento. Ritornato di grande tendenza grazie alle recenti apparizioni di Chiara Ferragni, anche il “marble” può essere replicato con questo colore. Il famoso effetto marmo continuerà ad essere amatissimo nella prossima stagione. E per un tocco di shine, qualche strass tono su tono che incornicia le unghie.

Per chi proprio non può resistere a tutto ciò che luccica, una spruzzata di glitter lilla non potrà mancare nella nail art. Questo colore diventerà assolutamente brillante e perfetto anche per una cerimonia speciale o per un appuntamento galante, se lo portate su una base di unghie chiare e neutre come una scia luminosa. Questa è la vera liliac-mania che contagerà tutte!