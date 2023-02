Le ‘Marble Nails’ sono pronte a tornare: lo ha deciso Chiara Ferragni, ecco le sue unghie

Chiara Ferragni ha mostrato al mondo la nuova tendenza in fatto di unghie: il ritorno delle “marble nails” è stato decretato da un post, la moda nail art che seguirai anche tu.

Sappiamo bene che quando la regina della moda dichiara che qualcosa è top, questa cosa lo diventa automaticamente. Naturalmente anche quando si parla di unghie e nail art. Chiara Ferragni si è confermata uno dei personaggi di punta del panorama internazionale con la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo.

Un evento che l’ha resa completamente protagonista (tra elogi e polemiche) e che ha permesso ad una parte ancora più grande della popolazione, semmai ce ne fosse bisogno, di scoprire il suo talento ed il suo potere di “influenzare“. Lo hanno dimostrato anche le piccole “lezioni di social” che l’imprenditrice digitale ha voluto regalare al direttore artistico Amadeus. Un profilo Instagram creato in diretta per il conduttore, che è valso la bellezza di 1,8 milioni di follower attualmente attivi, conferma che quando Chiara dice una cosa, quella diventa legge sul web.

Naturalmente anche e soprattutto in fatto di stile. Dopo aver regalato una carrellata di abiti irriverenti e statuari, paragonabili più a delle vere opere d’arte che a dei vestiti, la super mamma è tornata a fare del suo mestiere il suo pane quotidiano. Pronta per la sua fashion week milanese in arrivo, la co-conduttrice dell’ultimo Sanremo ha spiazzato sui social mostrando la sua nuovissima nail art. É una vecchia conoscenza e sarà un must.

Il ritorno delle “marble nails” proclamato da Chiara Ferragni: le unghie che tornano a farti impazzire

Le vere appassionate di nail art le conosceranno già molto bene, perché per un lungo periodo di tempo hanno letteralmente spopolato. Le marble nails sono state probabilmente l’incubo delle nail artist di tutto il mondo, visto che tutte sognavano di sfoggiare quella particolare ed elegante fantasia che imita l’effetto marmo sulle proprie mani. Un design accuratamente realizzato per rendere realistiche le trame di questo materiale così prezioso e sofisticato, quasi facendo pensare ad un pezzo di arredamento.

Ad ufficializzarne il ritorno ci ha pensato proprio Chiara Ferragni, che in uno dei suoi più recenti post in attesa della Milano Fashion Week, ha sfoggiato in un adv la sua ultima nail art. “Un po’ di amore per le mie nuove unghie marble“, scrive come accompagnamento alle foto in cui mostra molto fiera le sue mani. La primadonna del Festival di Sanremo ha scelto di optare per un classicissimo nero come base, su cui compaiono le venature bianco latte del marmo.

Ad essere autrice del suo beauty look è, come sempre, la sua fidata nail artist e amica “Unghiedellamadonna“, che ha rielaborato per lei un must have dal sapore vintage ma assolutamente attuale, utilizzando i prodotti Passione Unghie. Tutte pronte a tornare al marble per la prossima stagione? Le possibilità di spaziare tra colori e fantasie sono tante. Base chiara con venature colorate, base neutra con venature dorate, per ognuna c’è la sua. L’unica certezza è che la parola d’ordine sarà: marmo!