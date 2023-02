Quali outfit sfoggiare ad un evento della Milano Fashion Week

Per quanto possa sembrare improbabile a molte, essere invitate ad un evento della Milano Fashion Week è possibile anche per chi “è fuori dall’ambiente”. Per questi eventi non esiste un dress code ufficiale ma ci sono tante piccole regole non scritte alle quali è bene attenersi. Vediamo insieme le principali.

Dai tailleur brillantinati ai look liberamente ispirati all’ultima serie televisiva di tendenza, la scelta per il look da cocktail mfw sembra essere pressoché infinita. Iniziare con lo stare alla larga da tacchi altissimi e gonne inguinali è già una buona percentuale di successo perché apparire sì, sembra essere la parola d’ordine, ma la mission dovrebbe consistere nel risaltare e nel farsi ricordare senza risatine di sorta.

Ecco gli outfit suggeriti per questi ritrovi più o meno esclusivi della settimana della moda milanese 2023.

Moda donna senza cadute di stile? Segui queste dritte

Le vip televisive in questi primi due giorni di eventi hanno optato per outfit casual con jeans di due tipologie: all’inglese e cioè con pullover o con cappottino check stile campagne d’inverno (si veda Ellen Hidding) ed all’americana come Bianca Atzei, con sneakers bianca e Azzurra in tinta e jeans più rapper.

Un’idea che non tramonta mai è quella del tailleur ma a condizione che sia ricercato ed esclusivo. Anche in colori basic classici dovrà avere applicazioni in paillettes o piume o far parte di una limited edition. Non è un colloquio di lavoro ma pur sempre un ritrovo festoso.

Ad un top o un abito senza spalline meglio optare per uno che lasci la schiena scoperta. Il motivo è presto detto, evitare di passare tutto il tempo ad alzarlo con una sorta di tic nervoso. Lo stesso vale per capi belli ma oggettivamente troppo stretti o larghi. Essere a nostro agio ha la priorità sull’essere alla moda, sempre.

Vestirsi a cipolla può essere una soluzione ma bisogna essere pronte a lasciare il capospalla in guardaroba ed a portarsi una borsa media o piccola per gli scatti di rito. I nostri borsoni da pomeriggio metropolitano meglio mostrarli in altre occasioni meno glamorous.

Con le scarpe, poi, ci si potrà sbizzarrire tra tacchi, stivali, stivaletti e décolleté ma che abbiano già un rodaggio. Sfoggiare qualcosa di nuovo va bene per l’abbigliamento ma per le scarpe no. Meglio vecchio e sicuro che appena comprato e importabile.

Ora trucco e parrucco e saremo pronte per il prossimo evento!

Silvia Zanchi