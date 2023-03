La Festa della Donna è tutti i giorni con le unghie Yellow: scopri le più belle nuance di giallo per la Nail Art di primavera

Una tonalità radiosa e brillante per le tue unghie nella prossima stagione, queste nail art ti convinceranno che il giallo non è solo per la Festa della Donna. Eccolo in tutte le sue ispirazioni più belle.

Si sente spesso dire che “l’8 marzo è tutti i giorni“. Proprio così, anche per quanto riguarda la bellezza. Durante la Festa della Donna le vetrine si riempiono di uno dei colori più belli della primavera: il brillante giallo. Una nuance amata da moltissime, che trae ispirazione dal colore delle profumatissime mimose e che, proprio per questo, rimanda alla mente questa stagione ricca di vivacità.

La natura si risveglia e contagia anche il look, a partire dall’abbigliamento fino alle unghie. Sono tante ad essere irrimediabilmente attratte da questo colore, che sprigiona energia e grinta illuminando ciò che tocca come un raggio di sole. Ci sono diverse sfumature che può assumere, da quello caldo a quello canarino e pastello, senza dimenticare il giallo fluo. Un’immensa varietà che offre lo spunto per giocare con la nail art.

Non soltanto per il giorno in cui si festeggiano le donne, le unghie “yellow” vi faranno compagnia da adesso fino all’estate, riempiendo di vita e gioia le vostre mani. Questa nuance oltretutto, si abbina alla perfezione con diversi colori, tra cui il bianco, il viola, il nero, il marrone e il blu. É il momento di lasciarsi contagiare da questa mania scegliendo le unghie più belle del momento.

Eleganza e allegria: con queste nail art sul giallo le mani più belle saranno le tue

C’è chi del giallo non può proprio fare a meno. Un colore che dona vita anche solo a guardarlo e che spesso si ritrova nei capi che si indossano o negli accessori. C’è anche chi però, fatica a portarlo su di sé, magari proprio per il suo essere troppo “protagonista” ed evidente. Possiamo dirvi che con una nail art su questa nuance potrete divertirvi a giocare con il look anche senza esagerare. Il giallo diventerà un dettaglio di cui non riuscirete più a fare a meno in primavera.

Un giallo leggero e delicato insieme ad uno più caldo ed aranciato, fanno da sfondo perfetto a delle decorazioni floreali sul nero. In questa nail art il colore ispira la freschezza della primavera, l’idea in più è un effetto maxi-french che lascia intravedere il colore naturale dell’unghia.

Per uno spirito più rock questa è la proposta giusta. Il giallo diventa più forte se accompagnato dal nero. Fasce e linee che si incrociano sono le protagoniste di una nail art vivace e grintosa ma semplice. Un’idea insolita per portare questo colore sulle unghie con originalità.

Anche il giallo può diventare dolce e romantico se abbinato ad un effetto glossy perlato e a delle tonalità più soft. In questa nail art, il colore più acceso di tutti incontra un rosa chiaro pastello ed un bianco, mentre su un’unghia compare un effetto tartan. Qualche ciliegia per un look ancora più divertente.

Un trend amatissimo in ambito nail art è la micro-pittura. Le unghie diventano delle piccole tele, in cui si alternano macchie di colore dal risultato astratto. Reinterpretiamo il giallo in questo stile rendendolo protagonista di unghie nude con qualche spruzzata di nero casuale. Assolutamente perfette.

E per chi è davvero innamorata di questo colore, una massima celebrazione con queste unghie completamente in tinta unita. Pulite, calde e opache, raccolgono tutta la luce del sole e la sprigionano con energia e gioia di vivere. Per un dettaglio che le rende più classiche, un magico girasole dipinto che si lascia ammirare in tutta la sua bellezza.