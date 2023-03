Soffri di dermatite seborroica? Ti sveliamo quali sono gli errori da evitare per dire addio al prurito

La dermatite seborroica è un problema che causa un forte prurito. Scopri quali sono gli errori da non fare più per alleviarlo.

In alcuni casi, si soffre di dermatite seborroica si trova ad avere problemi analoghi anche al cuoio capelluto. Ciò si traduce in un forte prurito che spinge a grattarsi sempre di più e che può provocare lesioni alla testa alle quali si aggiungono altri fastidi come l’irritazione e la desquamazione.

Al di là dell’aspetto estetico dato da quest’ultima, uno degli aspetti più difficili da gestire è quello del prurito. Questo è causato solitamente dall’eccesso di sebo che impedisce al cuoio capelluto di respirare e che porta al manifestarsi del prurito. Un problema che può essere alleviato, se non risolto, smettendo di compiere alcuni errori che si fanno senza quasi pensarci e che possono essere invece molto determinanti. Dopo aver visto come rimediare alle punte dei capelli distrutte, oggi scopriremo quindi quali sono gli errori da non fare per evitare il prurito causato dalla dermatite seborroica.

Dermatite seborroica: gli errori da non fare per evirare il prurito

Iniziamo con il dire che in caso di dermatite seborroica, così come per ogni altro tipo di problema che interessa la cute, la prima cosa da fare è quella di rivolgersi ad un buon dermatologo al fine di comprenderne le cause e trovare una soluzione. Detto ciò, è possibile arginare il problema del prurito semplicemente evitando alcuni errori che spesso possono complicare di molto la situazione. Una volta capiti quali sono (alcuni sono davvero comuni), basterà agire diversamente per poter trovare un sollievo immediato dal bisogno costante di grattarsi la testa.

Lavare i capelli con vigore

Quest’abitudine che nasce dal desiderio di lavare per bene la cute è invece molto errata. Agendo in questo modo si stimola infatti la produzione di sebo andando a peggiorare la situazione generale. Un problema che porta, come conseguenza, un maggior prurito, un bisogno eccessivo di grattarsi e il chiaro peggioramento della situazione.

Usare fonti di calore

Esporre la cute al calore comporta sempre lo stesso problema portando ad un’eccessiva produzione di sebo che andrà ad esacerbare il problema già esistente. Inoltre il calore può portare alla desquamazione aumentando così anche il prurito.

Far uso di prodotti aggressivi

Anche prodotti come shampoo e balsamo aggressivi possono complicare la situazione. Per evitare il prurito costante è quindi molto importante preferire quelli biologici e senza parabeni. Ancor meglio è usarne di adatti ad una cute delicata.

Evitando questi tre errori potrai alleviare il prurito che ti affligge e godere di una chioma al contempo più bella e facile da gestire. Ti ricordiamo, però, che ciò non elimina il bisogno di richiedere l’aiuto di uno specialista grazie al quale potrai risolvere il problema e non doverti più preoccupare di come gestire shampoo e piega.