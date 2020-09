Dermatite seborroica: perché la forfora non va via e cosa fare a...

Pensavi di avere la forfora ma è forse è ora di ricrederti.

La dermatite seborroica è una condizione poco conosciuta che provoca molti problemi. Scopriamoli insieme!

Se pensi di avere la forfora e non riesci in nessuna maniera a liberartene forse abbiamo una notizia per te: non hai la forfora!

Certo, fare una diagnosi alla lontana è un po’ difficile ma, spesso, ci capita di confondere i sintomi di una forfora con quelli di una condizione più grave.

Non ti preoccupare però; scopriamo insieme che cos’è e come si cura la desquamazione della pelle!

Dermatite seborroica: ecco perché pensi di avere la forfora!

Per chi ha davvero la forfora, internet è pieno di rimedi veramente miracolosi.

C’è chi la cura con il bicarbonato di sodio o con tutta una serie di rimedi naturali o chi si prepara da solo lo shampoo perfetto per eliminarla.

Insomma, si può individuare facilmente che cos’è, perché viene e come si affronta.

A volte, però, nonostante l’utilizzo di tutti questi consigli veramente utilissimi la forfora rimane sui vostri capelli.

Ad ogni lavaggio vi sembra che sia sparita e invece riappare, proprio nei momenti peggiori.

Avete mai pensato che forse… non avete la forfora?

La dermatite seborroica (anche chiamata desquamazione del cuoio capelluto), infatti, è una condizione che si avvicina molto alla forfora tanto che spesso non riusciamo a distinguerle.

Responsabile, a volte, della caduta dei capelli può amplificare altre patologie, come ad esempio quella della tricotillomania.

Infatti la dermatite seborroica si presenta come una condizione infiammatoria del cuoio capelluto e di tutte quelle parti della pelle dove si localizzano le ghiandole sebacee.

Spesso si rivela grazie ad un prurito continuo ed insistente: una volta che cerchiamo sollievo grattandoci, ecco spuntare le fastidiose scagliette bianche.

Attenzione però! Quelle scagliette non sono forfora, bensì vere e proprie “croste“.

Cercare di curarle seguendo i rimedi per la forfora non è d’aiuto: la dermatite seborroica tende a tornare ciclicamente e, quindi, anche quando ci sembra migliorata potrebbe semplicemente essere in un periodo di remissione.

Trattare e curare la desquamazione dei capelli: ecco come

La desquamazione avviene a causa di alcuni fattori: funghi del cuoio capelluto, sbalzi ormonali e carenza di vitamine sono alcuni degli elementi di cui dobbiamo tenere maggiormente conto.

Importante è anche cercare di capire cosa ci sta comunicando il nostro corpo: se ci sono degli squilibri nella produzione del sebo è probabile che il nostro organismo sia sotto stress. Dobbiamo intervenire!

Per curare la dermatite seborroica ci sono, infatti, alcuni accorgimenti necessari.

Il primo fra tutti è quello di smettere di aggredire i capelli ed il cuoio capelluto con i prodotti anti-forfora!

Individuare il problema giusto (e trattarlo di conseguenza) è fondamentale. Se non siete sicuri di quale sia la vostra patologia potete sempre chiedere consiglio ad un dottore oppure ad un esperto.

Le cure apposite per la forfora tendono a seccare il cuoio capelluto con conseguente aumento della produzione di sebo da parte del nostro organismo: la cosa peggiore per chi soffre di dermatite!

Per tenere a bada la dermatite seborroica sarà fondamentale cambiare alcune delle vostre abitudini:

Insomma, per liberarvi di quei fastidiosi pruriti e di quelle orrende scaglie bianche forse una soluzione c’è: smettere di credere di avere la forfora e curare la patologia giusta!