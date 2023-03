Le principali tendenze da seguire per la primavera estate 2023

Con i look delle passerelle si hanno subito due pensieri, il primo è che vorremmo avere quel fisico (o anche solo qualche chilo in meno) il secondo è che ci servirebbe un portafoglio più pieno visti i prezzi esorbitanti di certe firme. Torniamo lucide e capiamo come e cosa indossare per essere alla moda in primavera estate senza spendere una fortuna.

Per capire quale sia l’outfit che più ci doni dobbiamo essere consapevoli del match con carnagione, capelli e forma fisica perché prima di tutto va definito il colore, o comunque la tonalità, su cu vogliamo stare. Una volta capito ciò allora potremo stabilire cosa indossare e nello specifico, per la nuova stagione, dovremo puntare su colori pastello sia per look monocromo che per abbinamenti ben studiati. Oltre a questo avremo i jeans in ogni forma e colore, meglio se in abito con cerniera e bottoni dorati a contrasto. Molte novità e grandi classici che esaltano la nostra femminilità.

Stare alla larga da tutto quello che possa essere anche solo lontanamente definito kitsch è la base, sta a noi decidere quale tra le nuove tendenze ci stia meglio e puntare subito su quella.

Cosa comprare per essere cool e casual nell’imminente primavera

La prima idea è in realtà un ritorno ai primi anni Duemila con uno tra i capi più sfoggiati dalle star internazionali. I pantaloni cargo non sono mai passati del tutto di moda per alcune tra le super modelle più famose ma per noi comune mortali erano stati dimenticati in fondo all’armadio o buttati in tempi non sospetti. Indossarli con una sneakers è sempre l’idea migliore ed aggiungere un pullover in maglia morbido ton sur ton o in un colore pastello (altra tendenza da seguire) si riveleranno scelte vincenti.

Oltre all’abitino in jeans (bellissimi quelli proposti da Elisabetta Franchi) ci sono e ci dovranno essere nel nostro guardaroba anche gli abiti in pizzo bianco. A prescindere dalla tipologia specifica di pizzo, l’importante è che siano lunghi ed impalpabili.

In match con una gonna lunga andranno di gran moda i top nude che, dopo l’apparizione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, sono stati sdoganati anche senza reggiseno. Nessuna reale new entry perché, anche in questo caso, si tratta di un capo già visto negli anni Novanta ma portato oggi ha un significato diverso, di libertà.

Con la luce viene spontaneo pensare all’oro ma anche l’argento sarà super presente fino a settembre. Questo vale sia per l’abbigliamento che per gli accessori. Una maglia argento con una giacca di jeans, gonna lunga e sneakers senza lacci sembra il prototipo della donna attenta al look che ci piace.

Silvia Zanchi