Cosa non deve assolutamente mancare in valigia per il week-end primaverile

Sembra proprio che questo 2023 abbia una lista lunghissima di ponti festivi ed è bene prepararci per gli imminenti week- end con tutto il necessario per una valigia essenziale e perfetta. Scopriamo cosa portare con noi.

Sempre di corsa, divise tra lavoro, casa da tenere in ordine, commissioni, imprevisti, amiche, sport, corsi di aggiornamento e famiglia. Immaginarci sul divano con pop-corn salti e Netflix a partire dal sabato pomeriggio è comprensibile ma se vogliamo vivere una nuova avventura con il nostro lui o andare a rilassarci in una bellissima spa con l’amica del cuore, dobbiamo sapere cosa mettere nel trolley senza esitare, fugando ogni rischio di ritrovarci senza questo e senza quello una volta giunte a destinazione.

Cosa mettere in valigia per essere tranquille l’intero week-end di primavera

Per quanto possa apparire un accessorio fondamentale per l’estate, le infradito sono di vitale importanza quando si viaggia. Non sappiamo se in hotel ci siano in dotazione le ciabattine (dipende dalla classificazione alberghiera e dalla località), dovremo far respirare i piedi ogni tanto e camminare scalza è fuori discussione se si vogliono evitare funghi e compagnia!

Un abito modello tubino, non importa il colore, è d’obbligo perché potremmo essere invitate ad un cocktail o ad una cena con altre persone dove non conosciamo il dress code ed un abito passe-partout è proprio quello che ci salverà dall’impaccio.

Una sciarpa, uno scialle (o un copri spalle) è un altro capo che potrà essere portato morbido sopra una camicia chiara, appoggiato appena sopra al vestito da sera che sfoggiamo di sabato, o come pareo (qui però dipende dal valore dello stesso) sul nostro terrazzo o giardino privato. Una non ci pensa ma è davvero molto utile!

Ovviamente dovremo avere con noi il costume da bagno anche in una località di montagna e biancheria intima in abbondanza. Meglio completini e calze in più rispetto che a ritrovarsi senza a migliaia di metri d’altezza…

Con questo ricordiamoci infine un paio di tacchi alti ma non troppo, nuovi ma già rodati. Sia che si esca sia che si decida di restare in hotel, non si finisce mai di conquistare la propria metà.

Silvia Zanchi