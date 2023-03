Paura al Grande Fratello vip: la vippona è troppo magra, scatta l’allarme

Alla finalissima mancano solo 18 giorni, ma al Grande Fratello Vip scatta l’allarme per le condizioni di una vippona: “Troppo magra”.

Il Grande Fratello Vip 2022 si concluderà lunedì 3 aprile. L’unica concorrente che, finora, è sicura di giocarsi la vittoria è Oriana Marzoli che ha conquistato per prima la finale. Per tutti gli altri, il destino è ancora da decidere e tra gli inquilini ci sono solo quattro concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa a settembre. Tra questi c’è anche una vippona per la quale è scattato un vero e proprio allarme.

Dopo sei mesi di permanenza nella casa, infatti, la vippona è dimagrita tanto nonostante mangi regolarmente. Il suo dimagrimento non è passato inosservato all’occhio attento del pubblico, ma anche dello stesso Alfonso Signorini che non ha nascosto la propria preoccupazione.

Giaele De Donà troppo magra: scatta l’allarme al Grande Fratello vip

Nonostante ogni settimana, nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti abbiano a disposizione un budget per la spesa, non mancano i concorrenti che, durante la lunga permanenza nel bunker di cinecittà, perdono peso. Tra questi c’è Edoardo Donnamaria che, uscito dalla casa, oltre a fare una sorpresa alla fidanzata Antonella Fiordelisi, sta provando a recuperare i chili persi, ma anche Giaele De Donà per la quale anche Alfonso Signorini non ha nascosto la propria preoccupazione.

Nel corso della 41esima puntata, nel confessionale, Signorini ha esortato Giaele a mangiare di più avendo notato il suo dimagrimento. «Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra», ha detto il conduttore.

Entrata nella casa già molto magra, nel corso delle ultime settimane, Giaele ha perso ulteriormente peso. Il fisico è molto esile e anche il viso risulta più scavato. A notare il dimagrimento della De Donà non è stato solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti, in primis Antonella Fiordelisi che le ha più volte fatto notare la perdita di peso.

Giaele ha più volte spiegato di non mangiare regolarmente avendo giorni in cui ha più appetito e giorni in cui non riesce a mangiare nulla. A pesare, però, è anche lo stress a cui i concorrenti sono sottoposti ormai da sei mesi.

Alla finalissima mancano ancora 18 giorni: Giaele riuscirà a conquistare la finale e a rimettersi in forma?