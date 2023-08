Ti ha tradito durante l’estate? È dei segni che ama avere più relazioni quando va in vacanza

È partito per le vacanze e ti ha subito tradito? Non devi prendertela troppo, la colpa è tutta del suo segno zodiacale di appartenenza. Prendila con filosofia, può succedere.

Venire a sapere del tradimento del proprio partner è sempre un trauma, soprattutto se si tratta di una relazione che durava da tanto tempo e iniziava ad essere seria. Ma, anche quando un rapporto è iniziato da poco, non è mai piacevole che si chiuda a causa di una scappatella, specialmente se parliamo di un tradimento avvenuto durante l’estate. La stagione estiva è sicuramente quella che si adatta di più all’amore. Le persone vanno in ferie, sono in vacanza e hanno più voglia di leggerezza e spensieratezza. Il problema è che questa voglia può venire anche a chi è già fidanzato e dovrebbe stare alla larga da pensieri del genere!

Forse non lo sai, ma alcuni segni zodiacali hanno la tendenza a tradire soprattutto durante l’estate. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può alterare il carattere ed il comportamento di un individuo, rendendolo più propenso a tradire con i primi caldi. Ecco perché chiederemo una mano alle nostre amiche stelle, sempre pronte a venire in nostro soccorso quando ne abbiamo bisogno. La classifica che stai per leggere, infatti, non riguarda soltanto i traditori, ma si riferisce a quelli che tradiscono soprattutto durante l’estate, mentre in altri periodi dell’anno potrebbero essere dei partner perfetti. Se pensi che il tuo segno meriti di stare in una posizione alta della classifica, scorri il testo verso il basso e soddisfa la tua curiosità.

Se ti ha tradito d’estate, sicuramente è sul podio

Siamo finalmente arrivati al momento più atteso di questo articolo. Tra poco avrai la possibilità di conoscere quali sono i segni dello zodiaco che tendono a tradire durante la stagione estiva. Ci soffermeremo soltanto sui primi tre posti in classifica, in modo da comporre il podio. Prima di andare avanti, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: questa classifica è stata calcolata prendendo in considerazione le caratteristiche più conosciute dei vari segni zodiacali. Ecco perché potresti salire sul podio oggi e non risultare tra i primi posti in classifica in un altro articolo. Prendi tutto alla leggera, ricordando che le stelle possono riservare delle sorprese in ogni momento, proprio quando non te lo aspetti. Ecco il podio di oggi.

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha l’avventura nel proprio Dna. Inoltre, il Sagittario è un segno ottimista, quindi non si aspetta un rifiuto quando ci prova con una potenziale preda. E non è importante se è fidanzato o se sta frequentando un’altra persona, durante l’estate ha bisogno di una pausa da tutto e da tutti. È proprio durante questo periodo dell’anno che il Sagittario si sente al massimo della propria forma fisica e non ha nessuna intenzione di rinunciare ad una tentazione soltanto perché è momentaneamente occupato. Ecco perché al terzo posto c’è questo segno, forse ad ottobre non tradirebbe la sua partner, ma ad agosto non c’è alcun dubbio su quale possa essere la sua propensione.

Bilancia: al secondo posto in classifica abbiamo il segno della Bilancia. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è governato da Venere, il pianeta dell’amore. La Bilancia è uno di quei segni noti per esprimere sempre un grande fascino, soprattutto in estate, quando può mettere in mostra il proprio fisico davanti a tutti. Durante questo periodo, la Bilancia tende a tradire perché ha bisogno di trovare il giusto equilibrio tra la routine di tutti i giorni e la vita da vacanziere. Forse potrebbe sembrare un segno imprevedibile, ma in realtà d’estate tutti sanno cosa combinerà e difficilmente il suo comportamento piacerà a chi gli sta accanto.

Pesci: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Pesci, ecco chi vince la classifica di oggi. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono nati per l’amore. La loro vita ruota intorno ai sentimenti, ma a volte si lasciano prendere troppo la mano. Stiamo parlando di un segno governato da Nettuno, il pianeta della fantasia e i Pesci ne hanno davvero tanta, forse pure troppa! Durante il periodo estivo, infatti, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco tende a fantasticare mille storie e non ha nessuna intenzione di rinunciare ad esaudire i propri sogni. Ecco perché d’estate si trasforma e inizia a tradire come se non ci fosse un domani. Il segno dei Pesci è molto empatico, quindi riesce a risultare immediatamente simpatico a tutti, soprattutto durante l’estate.