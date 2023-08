Rebecca Staffelli, chi è la nuova inviata dei social del Grande Fratello: età, vita privata, carriera e un padre famoso

Chi è Rebecca Staffelli, nuova inviata dei social del Grande Fratello al posto di Giulia Salemi? Età, carriera, vita privata e un padre famoso.

Aria di novità nella nuova edizione del Grande Fratello, al via da lunedì 11 settembre, in prima serata su canale 5. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, come unica opinionista, ci sarà la giornalista Cesara Buonamici. Altra importante novità è rappresentata dall’inviata dei social. Nella scorsa edizione, a leggere i tweet dei fan, nel corso di ogni puntata serale, era stata Giulia Salemi. Con le novità introdotte da Piersilvio Berlusconi e l’annuncio di Giulia Salemi che ha ufficializzato l’addio al reality, si pensava che la parte social fosse stata totalmente eliminata.

E, invece, con un’anteprima esclusiva, Tv Blog, ha confermata la presenza della zona social nella nuova edizione del Grande Fratello svelando anche il nome dell’inviata. A leggere il pensiero del pubblico sarà Rebecca Staffelli, ma chi è la nuova inviata social del Grande Fratello?

Chi è Rebecca Staffelli: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Rebecca Staffelli

Soprannome: Becky

Età: 25 anni

Data di nascita: 21 maggio 1998

Segno Zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Roma

Professione: Influencer

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Instagram ufficiale: @rebecca_staffelli

Canale YouTube: Becky Staffelli

Rebecca Staffelli è nata a Roma il 21 maggio 1998. Rebecca è figlia d’arte. Suo padre, infatti, è Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia che, nel corso delle varie edizioni del tg satirico, ha consegnato il tapiro d’oro a tantissimi personaggi famosi. Sua madre, invece, è Matilde Zarcone, conduttrice e che ha scelto di dedicarsi soprattutto alla famiglia.

Influencer, conduttrice e appassionata di moda, si è fatta conoscere sia per il suo lavoro sui social che in radio. Lavora, infatti, presso Radio 105.

Per quanto riguarda la vita privata, da cinque anni, è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lo scorso marzo, in occasione dell’anniversario, la coppia sui socia, condividendo la foto che vedete qui in basso, ha scritto le seguenti parole:

“5 anni oggi e quello che mi sento di dire è che l’amore in generale è impegno, sacrificio, visione, condivisione. Non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo, ma è una cosa che devi costruire ogni giorno come abbiamo fatto noi. Bisogna dare, darsi. Il resto sono favole”.