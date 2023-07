È impossibile prevedere le loro mosse, sono i segni più indecifrabili dello zodiaco

Sai quali sono i segni più indecifrabili dello zodiaco? Oggi scoprirai i primi tre in classifica. Fidati, sarà una grande sorpresa per te leggere quali sono i segni che finiranno sul podio.

Ti è mai capitato di parlare con una persona senza capire davvero cosa volesse dire o avendo il sospetto che potesse nascondere qualcosa? Ad esempio, un secondo fine o una verità non detta. Ecco, in questi casi, hai avuto la “fortuna” di interfacciarti con una persona particolarmente indecifrabile. Si tratta di individui che non dicono sempre la verità. Anzi, a volte mentono spudoratamente e senza alcuna vergogna! Altre volte raccontano soltanto una parte della storia, poi c’è chi ha un secondo fine e potrebbe provare ad ingannarti attraverso le sue parole. Il mondo è pieno di persone che non riusciamo a capire, ma noi vogliamo affrontare l’argomento con il sorriso sulla bocca, come sempre a modo nostro.

Come facciamo a capire se il nostro interlocutore ci sta mentendo oppure no? È molto facile, come è già accaduto in altre occasioni, anche oggi chiederemo una mano alle nostre amiche stelle, sempre pronte a venire in nostro soccorso quando ne abbiamo bisogno. E, a differenza di tanta gente, le stelle non mentono mai! Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può alterare il modo di vivere di un individuo, rendendolo più o meno indecifrabile. Oggi ti daremo la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni più indecifrabili dello zodiaco. Partiremo dal terzo posto e termineremo con il primo. Pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e otterrai la risposta a questa domanda.

I segni più indecifrabili dello zodiaco: ecco il podio

Siamo finalmente arrivati al momento più divertente, stimolante ed entusiasmante di questo articolo. Tra poco ti daremo la possibilità di leggere una classifica molto speciale, ma prima c’è un piccolo dettaglio che dovresti conoscere prima di andare avanti. La classifica che ti proponiamo oggi non è il frutto della fantasia dell’autore. Come è già accaduto anche ad altre classifiche, compresa quella che abbiamo pubblicato ieri, abbiamo cercato di prendere in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni zodiacali prima di rivelare il podio. Per questo motivo, non devi restarci male se non dovessi trovare il tuo segno tra i primi tre posti in classifica, forse andrà meglio domani. Le stelle possono riservarti sempre delle grandi emozioni, proprio quando non te lo aspetti. Ecco i primi tre in graduatoria.

Gemelli: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama sperimentare, in qualsiasi contesto della propria esistenza. Stiamo parlando di un segno dotato di una grandissima intelligenza, anche perché è governato da Mercurio, sarebbe strano il contrario. Proprio per tutti questi motivi, chi è nato sotto questo segno è un eccellente comunicatore ed entra subito in empatia con chiunque incontri lungo il suo cammino. Questa capacità lo spinge spesso a dimenticare alcune parti del discorso, rendendolo indecifrabile, ma sappi che una persona dei Gemelli non vuole ingannarti, sta soltanto pensando a cosa deve dirti e lo fa in maniera talmente veloce, da dimenticare alcuni pezzi.

Toro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Ogni volta che fa una nuova conoscenza, il Toro prova sempre a spostare il centro del discorso su un argomento che gli piaccia. I nati sotto questo segno amano restare nella propria comfort zone e preferiscono non uscirne, se non quando sono costretti a farlo. Ti piace la politica? Bene, questo vuol dire che, ogni volta che parlerai con qualcuno, proverai sempre a portare il discorso su questo argomento, anche se state parlando di come innaffiare i gerani che hai sul davanzale. Come è ovvio che sia, questo atteggiamento rende il Toro strano e, di conseguenza, indecifrabile agli occhi degli altri.

Cancro: chi sale sul gradino più alto del podio? Il segno del Cancro è il primo in classifica oggi, ma forse nessuno è rimasto sorpreso leggendo il primo nome dell’elenco di questa graduatoria. Questo segno è governato dalla Luna, quindi è sensibile e molto intuitivo. Il Cancro capisce al volo cosa vuoi dire, quindi ti anticipa, dandoti la strana sensazione di avergli già raccontato quell’aneddoto. In realtà non è così, la sua straordinaria capacità di anticipare le mosse degli altri lo rende indecifrabile, anche perché non sai mai cosa ti stia per dire. A volte è dolce, altre volte irruento, altre volte ancora sembra essere più calmo. Il Cancro cambia in base alla propria convenienza ed è impensabile comprendere in anticipo cosa gli passi per la testa. Anzi, a volte non lo sa nemmeno lui!