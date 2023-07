Il futuro erede al trono di Danimarca ha una nuova fiamma italiana: la foto ha fatto il giro del web

Il principe ereditario di Danimarca ha il cuore occupato e la fortunata è una giovane donzella italiana. Scopriamo insieme i dettagli.

Il futuro Re danese ha scoperto finalmente l’amore e a quanto sembra, sarebbe successo con una contessina italiana. Il principe Christian ad ottobre compirà diciotto anni, un importante traguardo per tutti gli adolescenti, ma soprattutto per un erede al trono, visto che da quel momento si dovrà assumere maggiori responsabilità.

Questo però non avverrà fino ai 21 anni di età per il giovane rampollo di Danimarca. Pochi giorni fa infatti la Famiglia Reale ha annunciato che il primogenito rinuncerà allo stipendio annuale che dovrebbe aspettargli per il suo ruolo per dare priorità agli studi. Quindi per altri tre anni non dovrà attenersi a nessun tipo di impegno reale. Quest’ultimo è il figlio di Mary e Frederik di Danimarca, il quale, alla scomparsa della madre Margrethe, un giorno diventerà sovrano. Anni fa la coppia ha fatto parlare molto di sé, complice il modo in cui i due si sono conosciuti. La Principessa è originaria dell’Australia, dove è nata e cresciuta, anche se i genitori sono scozzesi ed emigrati nello stato oceanico diversi anni prima che Mary venisse al mondo.

Frederik invece aveva già il suo futuro deciso alla sua nascita considerato che è il primogenito della Regina. I due si sono incontrati a Sidney, durante le Olimpiadi. Il Principe si trovava lì per rappresentare il suo Paese, colei che sarebbe diventata la sua futura moglie risiedeva nella stessa città per lavoro. Una sera si sono incontrati in un pub ed è scattato subito l’amore. Quattro anni più tardi sono convolati a nozze e un anno e mezzo dopo è nato Christian. Nel 2007 si è aggiunta alla famiglia la sorella Isabella, mentre nel 2011 sono arrivati i gemellini, Vincent e Josephine. Tornando al primogenito, sembra che quest’ultimo abbia trovato la sua anima gemella e per di più è italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il nuovo amore di Christian

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Christian di Danimarca avrebbe intrapreso una relazione con la principessa italiana Maria Chiara di Borbone-Due Sicilie. I due sono stati avvistati insieme Gran Premio di Monaco. In una foto di gruppo postata su Instagram, la coppia si vede in piedi l’una accanto all’altra, con la mano di Chiara appoggiata sulla spalla del principe.

Si tratterebbe quindi della prima fidanzatina ufficiale per l’erede al trono, il quale, secondo un tabloid locale, sarebbe interessato ad avere una vera e propria compagna, soprattutto per respingere le aspiranti fan, ma gli piace anche l’idea di avere una vera fidanzata.

Quindi, secondo le fonti, i due sarebbero legati sentimentalmente, anche se lui sembra essere più preso rispetto a lei. In ogni caso hanno molte cose in comune. Hanno gusti simili in fatto di musica, sport e anche cinema, per non parlare del fatto che hanno un background reale, anche se Christian un giorno diventerà il sovrano di Danimarca.

Mentre il diciassettenne è nipote della regina Margrethe II di Danimarca e secondo in linea di successione al trono danese dopo il padre, Maria Chiara di Borbone-Due Sicilie è la figlia minore del Principe Carlo, Duca di Castro, pronipote di Francesco II, ultimo Re delle Due Sicilie. La famiglia nobile italiana ha regnato su parte dell’Italia fino all’unificazione italiana del 1861 e da allora è rimasta senza trono.

La famiglia vive tra Monaco, Saint-Tropez, Parigi e Roma ed è molto presente nel circuito sociale internazionale. La principessa ereditaria Mary e il principe ereditario Frederik sono amici intimi della famiglia. Come se non bastasse, il Principe Carlo è il padrino della Principessa Josephine, la loro seconda figlia. Insomma, se non rose fioriranno.