Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Lei racconta la storia di un amore da favola e i fan sognano

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono davvero in crisi? L’ex dama di Uomini e Donne racconta una storia d’amore e fa sognare i fan.

Tra le ultime coppie nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne, una delle più belle e seguite sui social è sicuramente quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La coppia ha lasciato il programma di Maria De Filippi nel corso della scorsa stagione vivendo intensamente la relazione. Pur vivendo a distanza, i due hanno sempre trovato il modo per vedersi e trascorrere del tempo insieme.

Con l’inizio dell’estate, la coppia si è concessa una vacanza a Mykonos e qualche weekend, compreso uno nella splendida Capri. Tuttavia, negli ultimi giorni, sul web, si sono scatenati rumors su una presunta crisi di coppia. A scatenare tali voci è stata la vacanza che Ida si è concessa da sola in Sardegna. Con Alessandro, dunque, l’ex dama di Uomini e donne sta attraversando un momento complicato?

Ida Platano e il racconto di un amore da favola: la dama sogna la stessa cosa?

Durante i primi giorni di permanenza in Sardegna, Ida, attraverso una diretta Instagram condivisa con lo stesso Alessandro, aveva rassicurato i fan spiegando di essere partita da sola a causa di alcuni impegni di lavoro che Vicinanza non poteva rinviare. L’ex protagonista del trono over ha così messo a tacere le voci continuando a godersi la sua vacanza e godendosi il sole e il mare della Sardegna.

Durante il suo soggiorno sull’Isola, Ida ha incontrato e conosciuto tante persone tra cui anche una coppia che le ha raffo riaffiorare il sogno di un amore da favola. Conclusa la vacanza, rientrata a casa, attraverso una serie di Instagram Storie, infatti, la dama ha raccontato la storia di un signore e una signora rispettivamente di 77 e 70 anni che stanno insieme da più di 40 anni, ma che si sono sposati da poco.

Un amore unico quello della coppia, come ha raccontato la stessa Ida, iniziato con un incontro casuale in ascensore. Il signore ha raccontato ad Ida di essersi innamorato in dieci secondi. I due, a causa anche dei rispettivi percorsi di vita, hanno dovuto affrontare e superare varie difficoltà, ma ad oggi, non solo hanno coronato il loro sogno d’amore, ma sono sempre più innamorati e complici.

Come vedete dal video qui in alto, la Platano ha raccontato tutto con il sorriso e aria sognante: il suo amore con Alessandro Vicinanza le regalerà la stessa magia? I fan si augurano di sì.