Grande Fratello 2023, ecco il primo concorrente nip: svelato che lavoro fa

Comincia a delinearsi il cast del Grande Fratello 2023 che sarà misto: sul web, arriva il primo concorrente nip, ecco che lavoro fa.

Il Grande Fratello 2023 andrà in onda, in prima serata su canale 5, da lunedì 11 settembre. Partenza anticipata, dunque, per il reality show che sarà condotto come sempre da Alfonso Signorini, ma che presenterà diverse novità. La prima riguarda il ruolo degli opinionisti. Se fino allo scorso anno ci sono state due opinioniste, da settembre, in studio, a commentare le varie dinamiche che animeranno la casa, dovrebbe esserci una sola opinionista. La scelta sarebbe ricaduta sulla giornalista Cesara Buonamici.

Ma le novità non sono assolutamente finite qui perché a settembre non ci sarà neanche lo spazio dedicato al mondo social. Nella scorsa edizione, in ogni puntata serale, Giulia Salemi era solita leggere i tweet scritti dal pubblico nel corso della serata. Un momento simpatico, ma che spesso ha provocato anche momenti di tensione all’interno della casa.

Nella nuova edizione, così, non solo non ci sarà Giulia Salemi come ha annunciato lei stessa sui social, ma non ci sarà neanche il momento social. La novità più importante, però, riguarda il cast dei concorrenti.

Concorrenti Grande Fratello 2023: arriva il primo inquilino nip

Il cast del Grande Fratello 2023 sarà formato da concorrenti vip i cui nomi, per ora, restano top secret e che, probabilmente, saranno svelati solo pochi giorni prima della messa in onda della prima puntata e da concorrenti nip scelti nel corso dei casting itineranti attualmente in corso.

Secondo ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, tuttavia, pare che i casting abbiano già fruttato dei risultato. Stando a quello che si legge in una Instagram Story della Marzano, infatti, pare che gli autori abbiano scelto il primo concorrenti nip. Il nome resterebbe per ora top secret, ma si tratterebbe di un uomo che lavora come macellaio.

“Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”, ha scritto l’esperta di gossip secondo la quale, tutti i concorrenti nip della nuova edizione del reality show avranno una cosa in comune ovvero il fatto di svolgere lavori comuni e normalissimi.

L’indiscrezione riportata dalla Marzano su quello che dovrebbe essere il primo inquilino nip della casa di Cinecittà si rivelerà vero? Per scoprirlo non resta che aspettare l’inizio del reality al quale, ormai, manca poco più di un mese. Nelle prossime settimane, inoltre, arriveranno sicuramente altre indiscrezioni sul cast.