Gigi D’Alessio, l’annuncio speciale arriva dai social: il messaggio che scatena i fan

Gigi D’Alessio, attraverso il proprio profilo social, annuncia un’importante novità scatenando l’entusiasmo dei suoi fan.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Con le sue canzoni, da anni, fa da colonna sonora alle più belle storie d’amore e, durante i suoi concerti che fanno registrare sempre il sold out, non c’è una persona che non conosca a memoria i suoi brani. La sua presenza, inoltre, in televisione, ha contribuito a far accrescere la sua popolarità. Oltre ad essere giudice di The Voice Senior, la Rai ha deciso di regalare al pubblico i meravigliosi concerti che il cantautore napoletano ha tenuto nella sua Napoli raccogliendo migliaia di persone in Piazza del Plebiscito.

Attualmente impegnato in tour con tantissime città italiane coinvolte, Gigi D’Alessio che sta anche assistendo alla crescita artistica del figlio Luca, in arte LDA, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato un’importante novità che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i suoi fan.

Gigi D’Alessio All’Arena di Verona

Per Gigi D’Alessio è un’estate di lavoro. Il cantautore continuerà a portare avanti il tour per tutta l’estate per arrivare all’appuntamento con l’Arena di Verona. Dopo 18 anni, il cantautore napoletano tornerà nuovamente sul prestigioso palco dell’Arena di Verona per regalare e regalarsi una serata magica e ricca di emozioni.

“Oggi è una bellissima giornata, perché posso annunciarvi un evento speciale. Il 25 settembre 2023, esattamente a 18 anni dalla prima volta, tornerò in concerto nella magnifica ARENA DI VERONA! Sarà un evento straordinario, una grande festa resa ancora più speciale dalla magia e dalla bellezza di uno degli anfiteatri più belli del mondo”, ha annunciato attraverso i suoi profili social.

Un appuntamento importante a cui i fan non intendono assolutamente rinunciare.

La storia d’amore con Denise Esposito

Per Gigi D’Alessio è un momento magico anche per la vita privata. La sua storia d’amore con Denise Esposito con cui ha avuto il figlio Francesco procede a gonfie vele. La coppia che vive la storia in modo molto discreto e riservato ha anche debuttato per la prima volta sul red carpet in occasione della presentazione del film Mission Impossibile.

Amore a gonfie vele anche per Anna Tatangelo che è felicemente fidanzata con il modello Mattia Narducci con cui sta trascorrendo l’estate e con il quale si è anche concessa una meravigliosa vacanza a Ibiza condividendo alcune foto dei giorni trascorsi insieme sul proprio profilo Instagram.