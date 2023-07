Anticipazioni Uomini e Donne: la nuova tronista è la fidanzata più amata di Temptation Island 2023?

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sarà la tronista della prossima stagione? Spunta il nome della fidanzata di Temptation Island 2023.

Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Dopo l’ultima stagione che ha portato alla formazione di diverse coppie, tutte scoppiate dopo poco tempo tranne quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, la redazione del programma di Maria De Filippi è ancora alla ricerca dei protagonisti della nuova stagione del trono classico che partirà lunedì 11 settembre. Per conoscere i nomi ufficiali dei tronisti è necessario aspettare la prima registrazione, ma sul web cominciano a circolare i primi rumors.

Sono diversi i nomi di ex corteggiatori ed ex corteggiatrici considerati in pole per il ruolo di tronista. Il popolo del web punta su Carola Carpanelli, scelta di Federico Nicotera con cui la storia è finita; Alice Barisciani, non scelta di Federico Nicoteral, Alessio Campoli, non scelta di Lavinia Mauro e Carlo Alberto Mancini, scelta di Nicole Santinelli con cui la storia è già finita. Tuttavia, sul trono di Uomini e Donne, a sorpresa, potrebbe arrivare anche una protagonista di Temptation Island 2023.

Anticipazioni Uomini e Donne: arriva Francesca di Temptation Island 2023?

La quinta puntata di Temptation Island 2023 ha messo fine alla storia d’amore tra Francesca e Manuel. In due anni di fidanzamento, hanno affrontato cinque momenti di crisi durante i quali lui ha anche avuto altri flirt come ha raccontato nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia. Durante la permanenza nel villaggio, Francesca ha ascoltato dichiarazioni del fidanzato che non le sono piaciute al punto da aver chiesto il falò di confronto anticipato arrivato nel corso della quinta puntata.

“Mi hai rovinato la vita. Sei un irrispettoso di *erda. Quello che provavo per te inizialmente era amore, poi si è tramutato in dipendenza. Non ti vorrei perdere mai nella mia vita”, le parole tra le lacrime di Francesca che ha deciso di chiudere la relazione e tornare a casa da sola ricevendo gli applausi virtuali del popolo del web.

Single e con tanta voglia di ritrovare l’amore, il nome di Francesca è balzato in pole per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne. L’atteggiamento di Francesca è piaciuto davvero a tutti e sono tanti coloro che apprezzerebbero la sua presenza sul trono. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne penseranno davvero a lei?