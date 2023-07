Amante del giardinaggio? Ecco alcuni trucchi per risparmiare

Scopri come risparmiare mentre ti dedichi al giardinaggio. I trucchi che ti cambieranno (in meglio) la vita!

Se sei un’amante del giardinaggio sai bene che, a prescindere dal tuo avere un giardino o un balcone ben curato, le spese per la sua cura sono sempre tante.

In modo particolare quelle legate all’acqua incidono molto e possono comportare bollette anche salate. Per questo motivo, oggi, abbiamo deciso di affrontare questo problema dandoti alcuni suggerimenti per cambiare le cose.

Perché anche se non lo sai, ci sono diversi trucchi (anche simpatici) che ti consentono di avere un ottimo risparmio sull’acqua e che, per questo, faranno al caso tuo.

Dopo aver visto come risparmiare sulla luce usando al meglio il frigorifero, ecco alcuni suggerimenti per spendere meno in acqua senza togliere spazio e cura al tuo giardino.

Ecco alcuni trucchi per risparmiare nella cura del giardino

Spesso le più grandi occasioni di risparmio sono quelle che arrivano dai gesti più semplici. E se si parla di giardinaggio, il corretto utilizzo dell’acqua è ciò che può fare davvero la differenza. Con la messa a punto di pochi e semplici trucchi è infatti possibile ottenere un risparmio piuttosto consistente fornendo al contempo cure migliori al verde sul balcone o a quello del giardino vero e proprio. Il primo trucco da tenere a mente è quello legato al momento in cui annaffiare le piante. Evitare le ore di punta aiuta infatti ad usare meno acqua. Questa, infatti, in mancanza di caldo tende ad evaporare di più portando ad una riduzione nei consumi.

Potendo scegliere, quindi, è preferibile dare l’acqua alle piante quando è ancora l’alba o dopo il tramonto. Se hai un giardino, inoltre, potresti usare un bidone per raccogliere l’acqua piovana da riutilizzare poi, quando serve, per annaffiare le tue piante. Al contrario, puoi far raffreddare l’acqua di cottura della pasta o quella con cui sciacqui le verdure per annaffiare le piante che hai sul balcone. Per farlo ti basta inserire una bacinella nel lavandino, lasciar scorrere l’acqua e sciacquare frutta e verdura. Fatto ciò, l’acqua rimasta nella bacinella potrà essere usata per annaffiare le piante ottenendo così un buon risparmio.

Seguendo questi semplicissimi trucchi eviterai sprechi inutili di acqua e godrai di un giardino sempre verde ma che al contempo non ti porterà via troppi soldi. La scelta migliore di questi tempi e che, tra le altre cose, si rivelerà anche quella più ecologica e per questo in grado di far bene all’ambiente. Il tutto senza sprechi e senza toglierti tempo prezioso da vivere in famiglia o con le persone che più ami.