La french nail art più veloce del mondo? Sicuramente non l’hai ancora provata, unghie al top in un secondo

Il trucco più virale dei social mostra come ottenere un french perfetto sulle unghie in semplici mosse: basta un attimo ed è incredibile

Passano gli anni, ma i veri cult restano. Nell’ambito della moda come in quello del beauty, vi sono dei veri e propri “must” che resistono imperterriti al trascorrere dei decenni, nonostante i trend si rinnovino anche semplicemente da una stagione all’altra. Quando arriva l’estate, la voglia di divertirsi si fa sentire anche nell’ambito delle nail art. Le unghie infatti, rispecchiano il proprio mood diventando delle piccole tele da trasformare in base alle proprie esigenze e all’occasione.

Si assiste dunque al trionfo di fantasie variopinte, colori sgargianti e micro-pitture di ogni genere, eppure c’è un classico che per molte resta imprescindibile. Si tratta ovviamente del mitico french, la nail art che non accenna minimamente ad uscire dalle scene. La sua caratteristica è una lunetta pulita e precisa che compare sulla base dell’unghia, imitando così in modo più netto quella che sarebbe la naturale crescita della stessa.

Il suo successo è dovuto senza dubbio alla sua estrema eleganza e semplicità, che la rende perfetta anche per le occasioni più formali, come il lavoro o le cerimonie. In più, c’è il vantaggio di poterla realizzare in casa propria anche con dei semplici smalti (come hanno fatto le mamme e le nonne quando ancora gel e semipermanenti non erano neppure stati inventati). In effetti non c’è nulla di così laborioso, se non fosse che puntualmente ci si ritrova con linee storte, sbavate o della dimensione sbagliata. Ma fortunatamente, oggi dal mondo del web arriva la tecnica infallibile: è a prova di principiante.

Ottieni le unghie con french più belle di sempre in un attimo: la tecnica che aspettavi

Sarà capitato a tutte, almeno da bambine, di mettersi alla prova con la nail art. Se a quei tempi era un gioco (spesso con risultati ben poco glamour), oggi invece può tornare davvero utile. Nel periodo estivo infatti, perfino la propria nail artist di fiducia probabilmente si concederà le sue meritate ferie, lasciando così le proprie clienti a navigare in acque poco sicure con le unghie. Perché non sfruttare il momento per riscoprire il divertimento della decorazione fai-da-te?

L’idea giusta è partire proprio dal semplicissimo french, un passe-partout che renderà le mani in un batter d’occhio ordinate e chic. Ma da dove iniziare? Se non si ha pratica con gli smalti, si rischia di andare incontro alla classica tremarella che farà uscire fuori un pasticcio. Per evitare tutto ciò però, le beauty expert dei social hanno pensato ad un metodo assolutamente geniale e praticamente infallibile. Il segreto sarà utilizzare una spugnetta per fondotinta dalla forma a goccia in gomma piuma, la comunissima beauty blender.

Il procedimento è molto semplice: la spugnetta si dovrà dapprima avvolgere con uno strato di pellicola da cucina ben tirata. A questo punto, lo smalto prescelto (bianco o di altri colori) si dovrà applicare con qualche pennellata proprio sulla pellicola. Non resterà poi che avvicinare delicatamente la punta della propria unghia applicando una leggera pressione e spingendola verso lo smalto steso sulla beauty blender.

Grazie alla morbidezza della spugnetta, il dito affonderà lievemente e sarà così possibile scegliere la profondità del french che si vuole ottenere. Per una lunetta curva, si dovrà poi ruotare con piccoli movimenti la spugna attorno al bordo dell’unghia. Ed ecco che una manicure perfetta è pronta in un minuto! L’idea in più? Per l’estate si può puntare sulle nuances pastello, alternandole una su ogni unghia per un french allegro e colorato.