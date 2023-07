Ti ha lasciato un ricordo indelebile e non riesci a dimenticarlo? Alcuni segni restano per sempre nel cuore di un ex

Non riesci a dimenticare il tuo ex? Ad alcuni segni dello zodiaco succede, non devi preoccuparti, è assolutamente normale. Ecco la classifica che ti cambierà la vita.

A volte capita che una storia d’amore termini, ma nell’aria si senta ancora il profumo della persona che hai lasciato o che ha troncato il vostro rapporto. Succede sia con gli amori più lunghi che con quelli più fugaci, quando una relazione è intensa e passionale è naturale. Ti è mai capitato di pensare ancora al tuo ex, nonostante siano passati diversi anni dalla vostra rottura? Questo non significa che tu abbia voglia di tornarci insieme, probabilmente sei già impegnata con un’altra persona e forse hai anche trovato quella giusta. È possibile che la tua precedente storia d’amore abbia lasciato un segno indelebile e, nonostante sia finita la passione e il sentimento sia svanito, alcuni ricordi non andranno mai via.

Come avrai sicuramente già capito, l’argomento del giorno riguarda le storie d’amore del passato, quelle che ogni tanto tornano e spesso lasciano dei particolari che saranno sempre presenti nella tua vita. Come è già capitato in altre occasioni, proveremo ad elencare i segni zodiacali che sono più coinvolti in questo genere di sentimento, ma siamo costretti a chiedere un aiuto ad alcune amiche speciali: le stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può alterare l’umore, il carattere ed il comportamento di un individuo, ecco perché alcuni tornano o pensano ancora ai propri ex e altri ci mettono una pietra sopra per sempre e vanno avanti. Ecco la classifica più bizzarra che leggerai oggi.

I segni che pensano ancora agli ex: ecco il podio

Sei pronta a tuffarti nella classifica dei segni zodiacali che pensano ancora agli ex fidanzati? Ci soffermeremo soltanto sui primi tre posti in classifica. Per questo motivo, se pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio, scorri il testo verso il basso e avrai tutte le risposte che stai cercando. Prima di proseguire, è importante che tu conosca un piccolo dettaglio: la classifica che ti vogliamo proporre non è il frutto della fantasia dell’autore, ma nemmeno qualcosa collegato a tesi o teorie scientifiche. Abbiamo preso le caratteristiche più importanti di ogni segno per stabilire chi salirà sul podio. Non devi restarci male se dovessi vedere il segno del tuo partner, prendi tutto alla leggera e sappi che andrà tutto bene. Non dimenticare che le stelle possono regalarti emozioni in ogni momento, proprio quando non te lo aspetti. Ecco i primi tre in classifica.

Toro: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco prova sempre a lasciare il segno quando si innamora veramente. È difficile dimenticare chi appartiene a questo segno, ma anche il Toro non è da meno. Il Toro ricorda i momenti più belli e, con il passar del tempo, dimentica quelli più brutti. A volte soffre di malinconia, potrebbe capitare che una persona del Toro provi ancora qualcosa per qualcuno del passato e provi a tornarci insieme, ma di solito si tratta soltanto di fantasie, storie che il Toro costruisce nella propria mente e che non hanno alcun rilievo nella realtà di tutti i giorni. Non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Scorpione: al secondo posto abbiamo il segno dello Scorpione ed è normale trovarlo sul podio perché non si tratta di un segno che non crede nell’amore. Chi appartiene al segno dello Scorpione ha sempre delle relazioni piene di passione, a volte durano poco, ma lasciano quasi sempre un bel ricordo. Ecco perché lo Scorpione pensa alle relazioni del passato, ma lo fa senza secondi fini. Lo Scorpione, quando decide di chiudere una relazione, difficilmente torna indietro. Quindi non ci saranno ripensamenti, se stai vivendo una relazione con una persona nata sotto questo segno, sappi che nessun fantasma del passato verrà ad infastidirti.

Capricorno: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Capricorno, meritatamente al primo posto in classifica oggi. I nati sotto questo segno dello zodiaco si impegnano molto quando si rendono conto di essersi innamorati. Per questo motivo, a volte può capitare di fare fatica a dimenticare l’ultima relazione, soprattutto se fosse stata interrotta dall’altra persona. In questi casi, il Capricorno ripensa ai momenti più belli, ma si concentra anche sui suoi errori. Prova a fare di tutto pur di conquistare il suo ex partner. Poi, quando si rende conto che non c’è più nulla da fare, si arrende e prova ad imparare dai propri errori in vista di una nuova relazione d’amore.