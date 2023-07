Benedetta Rossi augura buon compleanno al marito: la foto fa il giro del web

La conduttrice marchigiana ha condiviso una tenera dedica al marito Marco in occasione del suo compleanno. Scopriamo insieme i dettagli.

Benedetta Rossi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici italiane più amate e apprezzate del piccolo schermo. Il suo talento e la sua simpatia hanno conquistato milioni di telespettatori nel corso degli anni, che hanno seguito assiduamente il suo programma gastronomico, Fatto in casa per voi. Qui la cinquantenne si cimenta nella realizzazione di squisiti manicaretti, elargendo alcuni consigli sulla preparazione e svelando qualche trucchetto per semplificare e velocizzare l’intero procedimento.

Proprio per questa ragione la stessa Benedetta è stata protagonista di alcune polemiche social, in quanto criticata per presentare al pubblico una cucina troppo povera ed economica. In sua difesa però sono corsi numerosi volti noti. Una fra tutti, Antonella Clerici, anche lei vittima in passato di critiche simili. Ma la Rossi ha continuato per la sua strada, ottenendo con il tempo sempre più successo e notorietà. Non è un caso che su Instagram conti 4,6 milioni di followers, che cerca di tenere sempre aggiornati, soprattutto sulla sua vita personale. Poche ore fa infatti ha condiviso una dedica al suo compagno di vita, Marco Gentili e per l’occasione ha pubblicato una foto che ha raggiunto subito migliaia di like.

La dedica di Benedetta

Quando non è impegnata con le riprese del suo celebre programma, la nativa marchigiana trascorre il tempo libero con la sua famiglia, incluso il caro maritino Marco, con il quale sta insieme ormai da moltissimi anni, anche se i due sono convolati a nozze nel 2009. Per la cerimonia sono volati addirittura alle Hawaii dove hanno celebrato in riva al mare. Una giornata che la stessa Rossi ha definito indimenticabile.

Il pubblico ha imparato a conoscere il compagno di quest’ultima durante Fatto in casa per voi, apparendo in alcune puntate nel corso degli anni. Ma è spesso presente via social, dove la moglie è solita postare degli aggiornamenti su quanto accade durante la giornata. E il 27 luglio in casa Rossi-Gentili è una data molto speciale: è il compleanno di Marco.

Per omaggiarlo la conduttrice ha deciso di condividere una foto molto tenera, dove il festeggiato è in compagnia di Cloud, il cagnolino della coppia che ha sostituito Nuvola, venuto a mancare nel 2020. Nel post è stata incusa la seguente dedica: “…Indovinate un po’ chi compie gli anni oggi? Tanti auguri al mio maritino Marco”. Ma nemmeno i fan si sono risparmiati, e nel giro di poco tempo, non solo la foto ha ottenuto migliaia di like, ma numerosissimi utenti hanno fatto gli auguri al festeggiato. Insomma, cosa si desidera di più da un compleanno?