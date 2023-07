Piano cottura senza incrostazioni: non impazzire, con 4 rimedi tutto torna nuovo

Se quando hai finito di preparare il piano cottura sembra un campo di battaglia non andare in panico i rimedi naturali e indolore esistono

Quanto è bello preparare un buon fritto di pesce? Tutti lo mangiano, tutti ci ringraziano, tranne la cucina. E come sono spettacolari le mie lasagne, così ripiene di ragù fatto in casa? Buone e succulente, ma anche qui il piano cottura alla fine sembra un campo di battaglia.

Solo chi non cucina mai non sporca, vero. Ma chi sporca deve anche trovare soluzioni valide e pratiche per risolvere il problema delle incrostazioni e del grasso. La prima soluzione è una, agire subito. Più tempo lasciamo che lo sporco e l’unto si fermino sui fornelli, sulla griglie e sul piano cottura e maggiore sarà la difficoltà a toglierlo. Quindi pulire ogni giorno, anzi ogni volta che abbiamo cucinato, è quasi un obbligo

Ma non ci dobbiamo limitare solo al piano cottura. Tutti i fornelli e le griglie hanno bisogno di essere sgrassate e questo è un lavoro da fare con prodotti efficaci, non abrasivi e nemmeno corrosivi, che assicurino un risultato certo.

Prima di passare ai rimedi casalinghi specifici, un consiglio che funziona sempre. Ricordati di far asciugare sempre a fondo i bruciatori prima di rimontarli sul piano cottura. Da bagnati, anche solo umidi, potrebbero non funzionare bene.

Piano cottura senza incrostazioni: 4 alleati preziosi che abbiamo già in casa

Ora vediamo insieme i quattro rimedi casalinghi che non sbagliano mai con le macchie di unti e di grasso sul piano cottura. Sono trucchi da applicare sempre, in ogni stagione.

1 SALE GROSSO

Può sembrare strano, ma il il sale è in grado di cancellare anche lo sporco più ostinato. Tutto quello che ci serve è sciogliere un bicchiere di sale grosso una pentola con acqua calda. Poi spegniamo il fuoco e immergiamo i bruciatori nella pentola.

Mettiamo il coperchio e lasciamo agire per 4-5 ore prima di togliere tutto dalla pentola che ormai sarà intiepidita. Alla fine basterà un bel risciacquo e poi li lasciamo asciugare sul piano della cucina appoggiato su un canovaccio.

2 ACETO

L’aceto ho proprietà sgrassanti e disincrostanti. Prendiamo una pentola piena di acqua bollente, versiamo 1 tazza di aceto di vino bianco e poi immergiamo i bruciatori. Lasciamoli in ammollo per 3 ore sempre con il coperchio per tenere il calore nella pentola.

Quando il liquido sarà ormai raffreddato, tiriamo su i bruciatori e passiamo una spugnetta impregnata di aceto nel caso siano rimasti alcuni residui. Lasciamo asciugare all’aria aperta e le incrostazioni magicamente saranno sparite.

3 LIMONE

Ricaviamo le bucce da un limone e poi lo spremiamo filtrando il succo. Anche in questo caso ci serve una pentola con acqua bollente, aggiungiamo succo e bucce del limone Immergiamo i bruciatori e lasciamo agire per almeno 4 ore. Alla fine risciacquiamo e asciughiamo bene prima di rimontarli.

4 BICARBONATO

Uno dei più gettonati nelle pulizie fai-da-te in casa, ma qui si usa in modo diverso. Ne versiamo 3-4 cucchiai in una tazza e poi aggiungiamo dell’acqua calda a filo. Mescoliamo fino ad ottenere la consistenza di una crema. Poi la applichiamo sui bruciatori e strofiniamo con uno spazzolino da denti vecchio lasciando agire per mezz’ora. Alla fine basta risciacquare.