Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il siparietto in vacanza conquista tutti, video

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sempre più innamorati dopo aver affrontato un momento di crisi, regalano un simpatico siparietto ai fan.

Tra le coppie più belle nate nella casa del Grande Fratello Vip c’è sicuramente quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La loro storia è nata durante la quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi e, da allora, vivono una relazione che, nell’ultimo periodo, ha affrontato anche un momento complicato. Giulia e Pierpaolo, infatti, hanno vissuto una crisi che, tuttavia, sono riusciti a superare. Oggi, infatti, sui social, si mostrano sempre più uniti e innamorati.

Con l’estate, la coppia, tra un impegno di lavoro e un altro, si sta regalando anche qualche giorno di vacanza. Per immortalare i momenti spensierati che stanno vivendo, hanno deciso di realizzare anche un reel da pubblicare su Instagram. Riuscirci, però, non è stato facile perché non sono mancati i piccoli incidenti di percorso come hanno svelato loro stessi condividendo tra le storie di Instagram il dietro le quinte del video.

Il siparietto tra varie cadute di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Se i video che tutti i personaggi famosi postano sui social sono assolutamente perfetti, la realizzazione nasconde vari momenti divertenti ed epici. A dimostrarlo sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, dopo aver pubblicato un reel mostrandosi in tutta la loro bellezza, hanno pubblicato anche i momenti esilaranti per realizzarlo.

Tra i due, infatti, non sono mancate risate e battute così come le cadute. Correndo da un posto all’altro, Pierpaolo è caduto sbattendo un ginocchio mentre Giulia sfoggiando i suoi bikini mozzafiato, pur senza cadere, ha sbattuto a sua volta. Momenti divertenti che hanno letteralmente conquistato i fan, felici di rivederli nuovamente sereni e complici.

L’addio di Giulia Salemi al Grande Fratello

Mentre in amore procede tutto a gonfie vele, nel lavoro c’è aria di novità per la Salemi che, dopo essere stata la protagonista del momento social nelle puntate serali del Grande Fratello Vip 4, nell’edizione che partirà da lunedì 11 settembre, non ci sarà. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”.