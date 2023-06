Giulia Salemi che schianto! Copia il suo bikini e avrai tutti gli occhi su di te quest’estate!

Giulia Salemi come sempre dimostra di essere un vero schianto per tutti coloro che la guardano. La Salemi è inimmaginabile nella sua bellezza e riesce a colpire dritto al cuore dei suoi fan, nessuno è rimasto scontento. I fan sono davvero impazziti!

La Salemi di recente è salita alla ribalta non solo per il suo folto gruppo di fan di lei e di Pierpaolo Petrelli, i Prelemi, ma anche per il suo spiccato senso ironico e doti di spettacolo. La scorsa edizione del GF VIP che ha visto come consueto Alfonso Signorini alla conduzione, fra litigi soliti e grandi fraintendimenti, ha visto infatti illuminarsi il volto della Salemi proprio grazie al suo ruolo all’interno del programma. E’ davvero piaciuta molto e su certi versi è stata davvero molto apprezzata anche rispetto agli altri componenti del team che trainava il GF nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi è un personaggio infatti tanto amato quanto discusso ed in entrambe le sue sfumature non si fa altro che parlare di lei. Per molto tempo lei era fortemente associata ad una immagine di coppia, formata da lei e da Pierpaolo, salvo poi dar maggiore risalto a quella che è la sua immagine personale davvero molto forte ed adatta alla televisione ed ai social.

Sui social infatti lei sta avendo davvero molto successo e soprattutto le cose che indossa lei vanno subito virali. Con il suo bikini infatti ha infiammato tutti e tutti vorrebbero copiare il suo ambizioso look.

Giulia Salemi sfoggia un look da paura con un bikini eccezionale. Scoprilo e copialo perfettamente!

Giulia Salemi ha definito un look davvero stupendo e che piace davvero molto. Se si copia il suo look infatti si sa per certo di fare una bellissima figura. Su di lei si può anche scoprire molte di più su di lei e soprattutto sulla sua vita privata sempre molto discussa. Il suo look è solo uno dei molteplici da sfoggiare dei vip che puoi scoprire anche qui.

Da come infatti si può ben vedere in foto, il costume bikini su di lei risulta davvero prezioso ed adatto ad ogni occasione estiva. Ovviamente si considera anche che le tonalità della foto possono modificare la tonalità stessa del bikini, ma in questo caso è davvero estremamente chiaro quanto il costume tocchi sulla pelle senza fare contrasto con le differenti tonalità.

Il costume risulta essere davvero sensibile sulla pelle e non difficile da indossare. Inoltre è ovviamente adatto ad ogni occasione estiva ed assieme magari ad accessori coprenti come kaftani in stile oriente o occidente e veli vari, può davvero essere utile anche per quelle feste in spiaggia in cui si vuole risultare stiolosi e alla moda senza però indossare necessariamente impreziosimenti inutili visto il periodo estivo in cui bisogna dare risalto al corpo ed alla propria abbronzatura.

La Salemi quindi con queste foto ha davvero dimostrato tutto quello che andava dimostrato. Il costume è perfetto e copiando questo look si sarà pronti ad una estate audace, graffiante ed all’insegna dello stile!