Questi segni zodiacali starebbero intere giornate sotto il sole ad abbronzarsi. Ma soltanto uno di loro ama la spiaggia più degli altri

Quali saranno i segni zodiacali che amano abbronzarsi più degli altri? Resterebbero sotto il sole per decine di ore, senza soffrire il caldo e l’afa. Ma come fanno? Tutto merito delle stelle.

Ti è mai capitato di stare ore ed ore sotto il sole e di non soffrire il caldo? Oppure sei una di quelle persone che odia la tintarella? Meglio un’abbronzatura perfetta o ti basta un’ora e poi hai bisogno di buttarti a mare? Ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze quando va a mare, è impensabile che tutti riescano ad avere le stesse abitudini. È proprio per questo motivo che gli irriducibili della tintarella restano per tutta la giornata sul lettino ad abbronzarsi, tutti gli altri non resistono e passano molto più tempo a mare o, addirittura, sotto l’ombrellone. È una questione di carattere, ma non solo e tra poco capirai il perché.

Proveremo a spiegartelo a modo nostro, come abbiamo sempre fatto e ci affideremo ancora una volta alle nostre amiche stelle. Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può alterare il carattere di un individuo e, di conseguenza, anche le sue abitudini principali. Ecco perché alcune persone riescono a stare per dieci ore sul lettino ad abbronzarsi, altre non resistono nemmeno venti minuti. Il segno zodiacale fa tutta la differenza del mondo e tra poco te ne renderai conto anche tu. Scoprirai la classifica dei segni zodiacali che amano abbronzarsi, chissà se c’è anche il tuo segno. Se sei curiosa, scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte che stai cercando.

I segni zodiacali che amano abbronzarsi: il podio

Sei pronta a leggere la classifica dei segni zodiacali che amano abbronzarsi? Ci soffermeremo soltanto sui primi tre posti, in modo da comporre il podio. Prima di andare avanti, è importante sottolineare un piccolo dettaglio: la classifica che stai per leggere, esattamente come tutte le altre che trovi nel nostro sito, compresa quella di ieri, si basa sulle caratteristiche più conosciute dei vari segni zodiacali. Ecco perché il tuo segno potrebbe essere sul podio oggi e all’ultimo posto nella classifica di domani. Non devi restarci male, prendi tutto alla leggera e non ti preoccupare. Le stelle ti regaleranno presto delle grandi emozioni, devi soltanto restare fiducioso e non te ne pentirai. Ecco il podio di oggi.

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama stare al centro dell’attenzione. Mettersi al sole per tante ore, facendo credere agli altri di non avere altre esigenze, potrebbe essere una sciocchezza (non dimenticare di idratarti quando sei in spiaggia, soprattutto durante le ore più calde della giornata), ma attirerebbe sicuramente l’attenzione di tutti. Inoltre, un’abbronzatura importante sarebbe un modo eccellente per avere gli occhi di tutti addosso una volta tornati in città. Al Leone non interessa più di tanto abbronzarsi, quanto il risultato che una tintarella potrebbe garantirgli nei giorni successivi.

Sagittario: al secondo posto in classifica c’è il segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non ama perdere troppo tempo a discutere con gli altri quando va in spiaggia. Di sicuro non vuole leggere il giornale, ma ha soltanto voglia di sdraiarsi e prendere il sole. È questo l’unico intento di chi è nato sotto questo segno. L’abbronzatura, per il Sagittario rappresenta un segno evidente e indiscutibile di un’esperienza vissuta in un determinato giorno. Ecco perché vuole abbronzarsi a tutti i costi. È come se il sole lasciasse sulla sua pelle, oltre ad un colorito più scuro, anche delle emozioni che difficilmente dimenticherà.

Gemelli: il primo posto va al segno dei Gemelli, ecco chi sale sul gradino più alto del podio di questa classifica e lo fa sicuramente in maniera molto meritata. Il segno dei Gemelli si piazza al primo posto in classifica perché è molto curioso, ma non sempre la sua vivacità lo spinge ad intraprendere grandi avventure. Quando va in spiaggia, il segno dei Gemelli vorrebbe andare in giro, ma poi si arrende al calore e preferisce restare sul lettino a prendere il sole. Nonostante questo segno non sia tra quelli che resistono di più al caldo, è impossibile resistere alla tintarella. Chi è nato sotto questo segno farebbe qualsiasi cosa pur di abbronzarsi, anche restare al caldo e all’afa per tutta la giornata. È un sacrificio inevitabile.