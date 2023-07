Temptation Island anche in inverno: cosa accadrà? Le rivelazioni di Raffaella Mennoia

Temptation Island torna in onda d’inverno dopo il successo ottenuto dalla versione estiva: Raffaella Mennoia svela le prime anticipazioni.

Temptation Island 2023, con la versione estiva, sta facendo registrare ascolti altissimi. Ogni lunedì, infatti, il programma condotto da Filippo Bisciglia incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Un successo che conferma la passione del pubblico per le storie d’amore complicate in cui, pur essendoci un vero sentimento, non mancano i problemi che, in alcuni casi, portano alla rottura definitiva.

Motivo che ha spinto Mediaset a dare fiducia al programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sempre più protagonista del palinsesto di canale 5. Durante i mesi invernali, così, i fan della conduttrice, potranno guardare non solo le nuove edizioni di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, ma per la prima volta, anche una versione invernale di Temptation Island.

Temptation Island d’inverno: cosa accadrà? Parla Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, amica, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica delle sue trasmissioni, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del segreto del successo di Temptation Island.

“Sarò controcorrente ma penso che la gente si appassioni a Temptation Island non tanto per vedere le corna. O fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme”, ha spiegato la Mennoia.

La Mennoia, inoltre, ha anche parlato della versione invernale confermando che è arrivata la proposta da parte dell’azienda, ma puntualizzando di non aver ancora pensato a come realizzarla. Non si sa, dunque, quante e quali tipi di coppie ci saranno, se ci saranno coppie famose o se si punterà su coppie sconosciute come accaduto con la versione estiva che sta ottenendo un grande successo.

“È nella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”, spiegato la Mennoia.

La versione invernale di Temptation, dunque, potrebbe avere una location diversa. Se tutte le edizioni estive si sono svolte in Sardegna dove le coppie si sono rilassate in spiaggia tra sole e mare, quella invernale avrà come location il panorama innevato delle montagne italiane? Per il momento, nulla è stato deciso.