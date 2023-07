Barbara D’Urso si dà all’agricoltura: le foto non lasciano dubbi

La conduttrice napoletana ha deciso di voltare pagina e ha cominciato a dedicarsi all’agricoltura. Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso ha scelto di cambiare carriera, almeno per il momento. Non sono passati infatti molti giorni da quando è stata ufficializzata la sua uscita da Pomeriggio Cinque, che la sessantaseienne ha condotto per ben quindici anni. Un vero e proprio colpo di scena dunque per i fan, che mai si sarebbero aspettati una mossa di questo genere da Mediaset.

Anche la stessa D’Urso è rimasta scioccata da questa decisione, considerato il fatto che durante l’ultima puntata del programma targato Canale Cinque aveva salutato il suo pubblico dichiarando che si sarebbero rivisti dopo le vacanze estive. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo contratto sarebbe scaduto questo dicembre e per il rinnovo avrebbe chiesto la garanzia di un prime time, ma l’azienda non se l’è sentita di accettare.

Inoltre, dopo la morte di Silvio Berlusconi, il figlio, che ricopre il ruolo di amministratore delegato di Mediaset, ha scelto di fare un po’ di piazza pulita. Infatti la D’Urso non è l’unica conduttrice che ha dovuto fare le valigie. Quindi lo stesso Pier Silvio ne ha approfittato per conferire a Pomeriggio Cinque un carattere più giornalistico. E per questa ragione ha affidato la nota trasmissione a Myrta Merlino, che a settembre lascerà La7 e approderà a Canale 5.

Il nuovo hobby di Barbara

Si prospetta per la D’Urso una vita completamente nuova, che potrà continuare o meno sotto i riflettori. Al momento infatti non ci sarebbero all’orizzonte dei progetti lavorativi per la conduttrice, rimasta a piedi. Chissà se il prossimo anno le verrà affidato qualche trasmissione, magari dalla rete concorrente?

Intanto pensa a godersi il periodo estivo con amici e familiari, che includono anche la sua unica nipotina, nata alcuni mesi fa, e l’annuncio del suo arrivo è stato confermato proprio dalla stessa Barbara durante l’intervista rilasciata a Verissimo, dopo diverse settimane di speculazioni. Come sempre tiene aggiornati i suoi fan tramite il proprio profilo Instagram, dove si cimenta perfino in nuove attività. Nell’ultimo periodo infatti ha avuto molto tempo libero da dedicare ai suoi hobby e alle sue attività preferite.

A quanto pare, tra queste, c’è anche legata all’agricoltura. L’ultimo video postato dalla ex Regina di Canale 5, la vede alle prese con la raccolta delle pesche con tanto di salopette di jeans e cappello di paglia. Insomma, un look che si discosta completamente da quelli sfoggiati durante i suoi programmi. Chissà, magari in futuro la vedremo più spesso con questi outit più casual.