Se vuoi slanciare il collo devi puntare sul giusto taglio di capelli. Ecco qual è!

Scopri come ottenere un collo visibilmente più slanciato grazie al giusto taglio di capelli. Il risultato sarà super!

Avere un collo snello e slanciato è in grado di bilanciare la figura in positivo donandole armonia e fornendo al contempo un effetto aggraziato. Per questo motivo, chi ha il collo troppo corto, spesso si trova a vivere questa condizione con disagio, cercando in tutti i modi (e scegliendo spesso quelli sbagliati) di camuffare la cosa. La verità, però, è che un collo corto non andrebbe mai nascosto perché facendolo si corre il rischio di ottenere l’effetto contrario. Se fino ad oggi hai sempre agito di sciarpe, foulard e capelli lunghi da portare adesi al collo anche quando fuori c’erano 40 gradi puoi finalmente smettere!

Dopo averti svelato come risolvere un problema di viso lungo e largo grazie alla frangia a tendina, oggi vedremo insieme come agire quando il collo è troppo corto o, a prescindere dalla sua lunghezza, si desidera slanciarlo. Il risultato finale sarà sicuramente di tuo gradimento!

Come portare i capelli in caso di collo corto

Se uno degli aspetti che meno apprezzi nella tua figura è quello del collo corto, da oggi potrai cambiare le cose semplicemente agendo sui tuoi capelli. Con molta probabilità, infatti, fino ad oggi hai cercato di nascondere il collo in mille modi diversi, subendo il caldo, minimizzando bellissime scollature e perdendo l’opportunità di sfoggiare collane di ogni tipo. Sacrifici che come avrai notato non sono serviti a molto, evitandoti di fissare l’attenzione sul collo ma senza ottenere il risultato voluto.

La verità è che l’unico modo per slanciare il tuo collo è quello di agire al contrario e di scoprirlo. Ecco, quindi, che cambiando le cose potrai finalmente ottenere anche dei risultati diversi. Per farlo ti basta quindi agire in base allo stato attuale dei tuoi capelli.

Se sono lunghi puoi scalarli in modo da alleggerirli e da mostrare così il collo. Se invece ami portarli legati dovresti evitare trecce e code basse e puntare tutto su chignon e code di cavallo. Ovviamente, nel fare ciò, dovrai anche tenere in considerazione la forma del tuo viso. Se questo necessita di qualche trucco per camuffare zigomi troppo pronunciati o guance paffute potrai optare per lasciare libere delle ciocche sul davanti al fine di incorniciarlo. Il tutto lascerà scoperto il collo slanciandolo per come merita.

Se hai voglia di cambiare look, puoi invece puntare tutto sul taglio corto. Questo, infatti, mostra il collo allungandolo e slanciandolo. Anche in questo caso, dovresti considerare tutto l’insieme. Se hai spalle troppo larghe potresti preferire un caschetto o un bob da portare più corto dietro se hai sempre necessità di incorniciare il volto o da portare tutto dritto (e magari leggermente ondulato sulle punte) se hai un viso naturale e che desideri scoprire il più possibile.

Quello che è importante capire è che per slanciare il collo dovrai dire addio a tutto ciò che lo copre. Il senso sta infatti nell’esaltarlo e migliorarlo e non nel nasconderlo perché, di base, non hai nulla di cui vergognarti. Anche il tuo collo ha sicuramente dei pregi e con il taglio di capelli giusto potrai metterli in risalto sentendoti al contempo al meglio. Un trucco al quale potrai ovviamente aggiungere anche la scelta di accessori come orecchini non troppo grandi ma sottili e magari lunghi in modo da dare un effetto ottico “allungante”. Tutti modi per godere di un aspetto invidiabile e che amerai al punto da dimenticarti ciò che fino a poco tempo fa ti dava noia. E tutto per una maggior libertà nel vestirti e nel muoverti come preferisci, sopratutto in estate. Bello, no?