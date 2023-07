Addio Stefano De Martino! Nella vita di Belen c’è Elio Lorenzini: ecco chi è l’uomo che le avrebbe rubato il cuore

Chi è Elio Lorenzini, l’uomo che avrebbe rubato il cuore di Belen Rodriguez e preso il post di Stefano De Martino: età, lavoro, vita privata.

Nuovo amore nella vita di Belen Rodriguez? Le immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 19 luglio, sembrerebbero confermare i rumors degli scorsi giorni. La storia con Stefano De Martino sembra ormai naufragata e nella vita della showgirl spunta un altro uomo con cui si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il fidanzato della sorella Cecilia.

Nelle foto di Chi, Belen appare serena e rilassata accanto all’uomo in questione al quale regala anche dei sorrisi. Come svela il magazine diretto da Alfonso Signorini, lui si chiama Elio Lorenzini, ma chi è l’uomo che avrebbe rubato il cuore della showgirl argentina?

Chi è Elio Lorenzini, l’uomo pizzicato con Belen Rodriguez: età, lavoro e vita privata

Come fa sapere il settimanale Chi che, in esclusiva, pubblica le prime foto con Belen Rodriguez, l’uomo che sarebbe inaspettatamente entrato nel cuore della showgirl si chiama Elio Lorenzini. Si tratta di un imprenditore di 40 anni, di Bergamo ed era apparso accanto alla showgirl argentina durante la festa di compleanno di Ignazio Moser di cui alcune immagini erano state pubblicate sui social dai presenti, compresa Cecilia Rodriguez.

Elio Lorenzini non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto discreto e riservato. Di lui, infatti, non si sa altro. Non si hanno notizie su sue precedenti relazioni importanti e non si sa se abbia figli. Negli ultimi giorni, tuttavia, il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa perché accostato a quello di Belen la quale, solo poche settimane fa, si mostrava serena e sorridente durante un weekend trascorso con Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna.

Poi il colpo di scena. Sia Belen che Stefano tolgono le fedi, lui parte per Londra con Santiago per una vacanza padre-figlio e lei resta a Milano per festeggiare il secondo compleanno di Luna.

Seguono vari rumors sulla presenza di un presunto, nuovo flirt nella vita della Rodriguez fino ad oggi con la pubblicazione della foto de parte di Chi. Da parte di Belen, per il momento, non c’è stato alcun commento così come da parte di Stefano De Martino. Entrambi, dunque, sembrano aver scelto la strada del silenzio.