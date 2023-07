Grande Fratello Vip 8, il peso di Maria De Filippi e Silvia Toffanin: dipende tutto da loro

Sul cast del Grande Fratello Vip 8 pesa il parere di Maria De Filippi e Silvia Toffanin: Piersilvio Berlusconi si consiglia con loro.

Se, inizialmente, la data della prima puntata del Grande Fratello Vip 8 era stata fissata per lunedì 18 settembre, ora pare che il reality parta con una settimana d’anticipo. La porta rossa della casa di Cinecittà dovrebbe riaprirsi lunedì 11 settembre per accogliere i nuovi inquilini tra i quali ci saranno volti noti, ma anche volti sconosciuti pescati durante i casting ancora in corso. Proprio intorno al cast sono tanti i rumors che stanno circolando.

Secondo le ultime indiscrezioni, Piersilvio Berlusconi avrebbe bocciato una serie di nomi proposti da Alfonso Signorini e la sua squadra. Il motivo è evitare di ripetere gli errori delle scorse edizioni durante le quali non sono mancati momenti che hanno fatto molto discutere. Motivo che avrebbe così spinto Piersilvio Berlusconi a chiedere il parere fondamentale di due donne di cui si fida molto ovvero la compagna Silvia Toffanin e Maria De Filippi.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi: dipende da loro la scelta del cast del Grande Fratello Vip 8?

Secondo Il Fatto Quotidiano Pier Silvio avrebbe detto di no ad una serie di nomi in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip 8. Una scelta che sarebbe arrivata dopo essersi consigliato con Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Secondo quanto fa sapere Fanpage, l’intento di Piersilvio Berlusconi sarebbe quello di realizzare un reality sano, ricco di contenuti, con concorrenti che abbiano storie importanti da raccontare evitando di cadere nel trash.

Regole che, a quanto pare, si starebbe cercando di rispettare nella scelta dei concorrenti. Nel frattempo, sul web, cominciano a circolare i primi nomi di quelli che potrebbero essere i due vipponi,. Secondo TvBlog, tra le concorrenti, potrebbero esserci Justine Mattera e Fiordaliso.

Secondo Giuseppe Candela per Dagospia, invece, sarebbe arrivato il no per la partecipazione al reality show per l’ex moglie di Paolo Limiti, Carmen Di Pietro e figlio e il senatore Razzi.

Secondo Pipol Tv, inoltre, nella casa, potrebbe esserci anche una componente della famiglia Tavassi. Dopo Guendalina che ha trovato il successo e la popolarità partecipando proprio ad un’edizione del Grande Fratello Nip e dopo Edoardo Tavassi la cui partecipazione al GF Vip 7 ha spaccato in due il pubblico, nella casa, potrebbe sbarcare anche Gaia Nicolini, la primogenita di Guendalina Tavassi, nata dalla relazione di quest’ultima con Remo Nicolini.