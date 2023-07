Richiamata mortadella di un noto supermercato. Scopri qual è e perché evitarla!

In questi giorni è scattata l’allerta alimentare per la mortadella di un noto supermercato. Scopriamo qual è, quali sono i motivi del ritiro e come riconoscerla.

Nel periodo estivo i salumi rientrano senza alcun dubbio tra gli alimenti preferiti da tutti. Si tratta infatti di cibi già pronti, gustosi al punto da poter essere serviti anche quando si hanno ospiti a cena. E tutto senza dover impazzire nel passare ore tra i fornelli o alla ricerca della ricetta perfetta. Tra i più gettonati, c’è come sempre la mortadella Bologna, considerata la scelta perfetta per aperitivi, antipasti e persino per secondi poco impegnativi ma ricchi di gusto.

Per questo motivo, conoscere eventuali richiami che riguardano questo particolare prodotto è molto importante al fine di mettere tutti al sicuro. A tal proposito, proprio in questi giorni, è uscita un’allerta per una mortadella in vendita presso una grossa catena di supermercati. Prodotto che ricordiamo essere tra quelli che in estate possono risultare pericolosi. E, anche se in questo caso, il motivo è diverso, tenere gli occhi aperti è sempre molto importante.

Mortadella Bologna richiamata dai supermercati del gruppo Conad

Come anticipato, il richiamo che sta risaltando in questi giorni è quello legato alla mortadella Bologna a marchio Conad. La nota catena di supermercati, da sempre apprezzata per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo ha infatti disposto un richiamo capillare che ha coinvolto tutti i suoi supermercati. Al centro dell’allerta c’è proprio la mortadella Bologna, segnalata per un errore nell’etichetta. Sebbene la stessa sia ricca di pistacchi, anche ben visibili, gli stessi non sono infatti presenti tra gli ingredienti.

Si tratta ovviamente di una disattenzione grave per i soggetti allergici che, in un momento di distrazione, potrebbero decidere di consumare il prodotto senza notare la presenza di questa particolare e buonissima frutta secca che, per alcune persone, può risultare fortemente allergizzante. Per chi avesse dubbi o problemi con i pistacchi, il lotto a cui prestare attenzione (qualora si fosse già acquistata la mortadella in questione) è il 26321049 con codice EAN 8003170053335. Le vaschette sono invece quelle da 130 grammi. Ricordiamo che, in ogni caso, la mortadella in questione è sana e idonea al consumo per tutti coloro che non hanno allergia ai pistacchi o, più in generale, alla frutta secca.

In altre parole, il richiamo da parte del Conad è stato determinato dalla necessità di fornire tutte le informazioni ai consumatori. L’invito è quindi quello di prestare attenzione al lotto indicato e di evitarlo accuratamente in caso di allergia. Secondo il richiamo effettuato direttamente da Conad, esiste infatti la possibilità che in alcune confezioni i pistacchi non siano visibili pur essendo comunque presenti o che ci sia una minima contaminazione in grado di risultare pericolosa per i soggetti allergici. Seguire con attenzione le varie allerte alimentari è un ottimo modo per vivere più serenamente e per portare in tavola cibi dei quali si è sempre sicuri e che in questo modo consentono di prendersi cura sia della propria salute che di quella dei propri cari. Un aspetto estremamente importante per chi ama mangiare in modo attento e scrupoloso e per chi ha a cuore la propria famiglia.