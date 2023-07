Barbara D’Urso ha deciso di voltare pagina: ecco con chi ha deciso di consolarsi

Dopo l’uscita di scena da Mediaset, la conduttrice napoletana ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con una persona a lei molto cara.

Sono trascorse poche settimane dall’annuncio di Mediaset che ha lasciato a bocca aperta i fan di Barbara D’Urso, la quale dalla prossima stagione non sarà più alla guida di Pomeriggio Cinque, il noto programma che ha quest’ultima ha condotto per quindici anni. Un colpo al cuore per tutti i telespettatori, che mai si sarebbero aspettati un’uscita di scena così improvvisa e repentina.

Ma è proprio ciò che è successo. Infatti nemmeno la diretta interessata era a conoscenza delle intenzioni di Pier Silvio Berlusconi, l’attuale amministratore delegato dell’azienda. Da quanto dichiarato dallo stesso, il contratto di Barbara sarebbe scaduto a dicembre e prima del rinnovo la sessantaseienne avrebbe chiesto la garanzia di un prime time cosa che Mediaset non si è sentita di accettare. E volendo dare a Pomeriggio Cinque un carattere più giornalistico, a settembre ci sarà Myrta Merlino al timone dello show.

Questo significa che il prossimo anno la ex Regina di Canale Cinque potrebbe ritrovarsi senza un programma ma per il momento la conduttrice pensa a riposarsi e a godersi l’estate. Negli ultimi giorni è stata pizzicata in compagnia di una persona molto speciale.

Barbara in dolce compagnia

La d’Urso ha confessato di essersi sentita offesa, tradita e arrabbiata riguardo la scelta fatta da Mediaset, che la costringerà a guardarsi intorno e magari andare via dalla rete che ha visto nascere la sua carriera televisiva. Le è dispiaciuto soprattutto il fatto di non essere riuscita a salutare il suo pubblico, che ha seguito le sue trasmissioni per anni.

La conduttrice napoletana però sta cercando di voltare pagina e ha approfittato dell’estate per dedicarsi ad altro ma in particolar modo alla sua famiglia. Come sappiamo, la D’Urso ha due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, con il quale è rimasta insieme per ben dieci anni, fino al 1993.

Uno dei due figli l’ha addirittura resa nonna per la prima volta, una notizia che ha confermato la stessa Barbara durante l’intervista rilasciata a Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Infatti la nascita della nipotina è avvenuta mesi prima anche se il figlio le aveva espressamente chiesto di non rivelare nulla. Alcune voci però erano cominciate a circolare, soprattutto sui tabloid, e alla fine la donna ha deciso di rivelare la lieta notizia.

Anche se la conduttrice non ha mai rivelato la sua identità online, né tantomeno il suo nome, è proprio con quest’ultima che ha deciso di trascorrere alcuni giorni e per l’occasione le due si sono recate in spiaggia. Insomma, un bel modo per allontanarsi dalle polemiche e da tutto ciò che sta accadendo nella sua vita professionale.