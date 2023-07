L’abito di tendenza dell’estate 2023 è questo e lo indossa Giulia De Lellis: copiamola!

Giulia De Lellis lo ha fatto ancora: ha indossato l’abito più di tendenza dell’estate 2023 e lo ha fatto in grande stile! Di quale abito stiamo parlando? E come indossarlo nel quotidiano? Scopriamo tutti i dettagli più trendy del momento in questa guida di stile targata CheDonna!

Quante volte ci siamo innamorate di un look che abbiamo visto indossato dalla nostra influencer preferita? Tantissime! Oggi è uno di questi casi, perché l’influencer Giulia de Lellis ha fatto innamorare il web indossando un look che si dia il caso è anche la tendenza dell’estate 2023! Volete scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli qui su CheDonna!

Da quando i social media fanno parte della nostra quotidianità hanno stravolto completamente il modo che avevamo di vivere la vita.

Pensiamo ad esempio a quando dobbiamo realizzare un look per una determinata occasione. Qual è la prima cosa che facciamo? Aprire i social media e cercare ispirazione tra le foto e i post delle nostre influencer preferite.

Ci sono aspetti positivi e negativi in ciò: sicuramente vedere in outfit indossato su qualcun’altro ci mostra idee che potevamo non avere, ma allo stesso tempo limita la nostra creatività, poiché è più facile copiare un outfit bello e pronto invece che realizzarlo da zero.

Oggi impareremo come riuscire ad essere originali nel fashion partendo da un total look indossato da una delle influencer più amate e seguite del momento: Giulia de Lellis!

Siete pronte? Iniziamo!

Giulia de Lellis indossa l’abito di tendenza del 2023: ecco come indossarlo e farlo nostro per la vita di tutti i giorni!

L’abito in questione è nello specifico un minidress con scollatura profonda e gonna ampia dalla fantasia a poi nei colori blu e bianco.

Nello specifico la tendenza dell’estate 2023 non riguarda il modello dell’abito indossato dall’influencer, ma la fantasia. Infatti la stampa a pois, o meglio detta polka dots, è tornata di gran voga.

Ma come indossarla? E sta bene a tutte?

La risposta è si: la fantasia a pois si adatta a tutte le fisicità! In più questa è molto versatile.

Si possono indossare abiti a pois semplici, come ad esempio un vestito midi effetto chamisier, dalla base bianca con i pois neri, abbinato ad un sandalo flat bianco per andare in ufficio nei giorni più caldi d’estate.

Ma la fantasia in questione si può scegliere anche per un abito elegante, magari da indossare per un evento elegante, come una cerimonia oppure una serata romantica, cambiando ovviamente la scarpa, indossando un sandalo con il tacco e una pochette a mano in tinta con la scarpa.

Insomma, scegliete il modello e la tipologia di abito che preferite, l’importante è che sia a pois. Cosi si che sarete al top e la vostra estate sarà perfetta!