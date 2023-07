Festival di Sanremo 2024, annunciata la scaletta ufficiale: ecco tutti i dettagli

Grosse novità attenderanno i telespettatori del Festival di Sanremo, ma scopriamo insieme come si svolgerà la nuova edizione.

Mancano diversi mesi all’inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, ma sono già stati rivelati alcuni cambiamenti che la caratterizzeranno. Per il quarto anno consecutivo ci sarà Amadeus alla guida del noto contest canoro, che nell’ultimo periodo ha ottenuto sempre ottimi ascolti. Non è ancora noto se questa sarà la sua ultima edizione, ma secondo quanto dichiarato dallo stesso conduttore, il prossimo dovremo trovare qualcun altro al suo posto. Ma chissà, ha del tempo per cambiare idea.

Anche se non è stata ancora non sono stati selezionati gli artisti che concorrendo il prossimo febbraio, una cosa è certa: saranno ben 26 i cantanti che si sfideranno a colpi di hit e celebri cover. Molti di loro probabilmente apparterranno alla nuova generazione di artisti, i quali porteranno una musica nuova e unica nel suo genere. Così almeno è successo con i Maneskin, che due anni fa si sono aggiudicati la vittoria con il loro brano rock, Zitti e Buoni.

Il primo posto ha permesso alla band di presentarsi di diritto all’Eurovision Song Contest dove si sono scontrati con altri bravissimi artisti, anche se alla fine sono stati i quattro ragazzi romani a portarsi a casa la coppa. E da quel momento la loro carriera internazionale è ufficialmente decollata. Tornando al Festival di Sanremo, sono diverse le novità che si verificheranno nel corso delle cinque serate previste. Scopriamole insieme.

Un nuovo Festival

Il festival di Sanremo del 2024 vedrà delle importanti novità. Partendo dalla prima serata, a differenza degli anni precedenti, i telespettatori avranno la possibilità di ascoltare tutti i brani in gara. Questo significa che i 26 artisti presenteranno fin da subito la propria canzone.

Durante la seconda e la terza serata invece saranno gli stessi cantanti ad assumere il ruolo di conduttori presentando i vari colleghi. Quindi coloro che non saliranno sul palco nella seconda serata presenteranno i concorrenti in gara e la stessa cosa accadrà nella puntata successiva ma a ruoli invertiti. Un grande cambiamento dunque rispetto alle scorse edizioni dove erano presenti delle co-conduttrici che affiancavano Amadeus.

Però potrebbe essere annunciata a breve anche la loro presenza. Al momento però, nulla di confermato. Nelle ultime settimane infatti sono circolati alcuni nomi sui colti noti che potrebbero ricoprire il ruolo di potenziali co-conduttrici, che includerebbero Arisa, ex vincitrice del Festival, e delle ex allieve di Amici come Annalisa, Elodie ed Emma Marrone. Per ulteriore informazioni sulla scaletta dovremo aspettare le prossime settimane ma noi saremo sempre qui ad aggiornarvi.