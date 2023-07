Tappeto giusto nella stanza giusta, ecco i consigli degli arredatori top

Abbinare un tappeto ai mobili e alle pareti sembra facilissimo e invece sepsso sbagliamo la scelta: con questi consigli sarà tutto più facile

Spesso parliamo di come pulire e tenere come nuovi i complementi d’arredo. Ma ce m’è uno che ha anche bisogno di essere abbinato nel modo giusto perché non è vero che sta bene con tutto. Sto parlando del tappeto che da solo è in grado dì dare un tocco diverso ad una stanza.

Però abbinare i colori dei tappeti a mobili e pareti non è mai semplice. Molto dipende dallo stile e dall’impostazione che vogliamo dare all’arredamento di una casa. In generale un tappeto ha la funzione di dare maggiore calore ad un pavimento ma anche di integrarsi con il resto dell’arredamento a cominciare dai mobili e al colore delle pareti.

Il primo passo è scegliere il tappeto per colori ma anche per dimensioni in modo che si integri con il resto di una stanza e non il contrario. Puntare su un tappeto troppo estroso in una stanza classica, oppure su un tappeto classico con un arredamento e pareti dal gusto etnico non funziona.

In generale per abbinare i colori dei tappeti a mobili e pareti puoi seguire il gioco dei contrasti: se ci sono mobili e pareti chiare, il tappeto dovrà essere scuro. Mentre se l’arredo e le pareti sono scuri meglio puntare sulle tinte chiare o pastello.

Tappeto giusto nella stanza giusta, anche la luce ha importanza: ti spiego perché

Non dimenticare che specialmente nei salotti, le stanze in cui più facilmente piazziamo un tappeto, è anche abbinato ad un divano. Quindi l’abbinamento e la scelta del colore deve essere deciso anche in base a quello.

Allora quali sono i consigli su come abbinare i colori dei tappeti a mobili e pareti? Se l’arredamento è classico, così come le tinte dei muri, va benissimo un bel tappeto persiano (anche una riproduzione) che aiuterà a rendere ancora più importante la stanza.

In alternativa sempre con il classico sta bene un tappeto a pelo raso, dal colore unico, seguendo la regola di cui ti ho parlato sopra. Le tinte più facilmente abbinabili a mobili e pareti sono il grigio, beige e il panna.

Con un arredamento e le pareti in stile country oppure shabby chic stanno bene i tappeti a pelo lungo, soprattutto quelli in lana. In questo caso possiamo scegliere colori vivaci e non sempre la tinta unita perché mescolare tinte e stili non è vietato.

Molto importante è tenere in considerazione la luce:. Normalmente infatti il tappeto è piazzato al centro di una stanza e non sotto una finestra o una fonte di luce esterna. Ecco perché i tappeti dalle tinte scure devono essere messi vicino ad una sorgente di luce naturale. I colori chiari, al contrario, riflettono bene la luce e possono anche stare lontano dalle finestre.