Viso spigoloso? Scopri qual è il taglio di capelli giusto per te!

Se il tuo viso è spigoloso, puoi porvi rimedio grazie al giusto taglio di capelli. Scopri qual è quello più adatto a te.

La forma del viso, in alcuni casi, può creare dei disagi. Ciò avviene quando l’immagine che ci rimanda lo specchio non è di nostro gradimento o quando, pur senza saperlo, ci si trova a scegliere il taglio di capelli sbagliato. A volte, infatti, basta effettuare qualche piccolo cambiamento per mutare aspetto e sentirsi finalmente a posto con la propria immagine.

Un esempio è quello di chi ha il viso spigoloso. Spesso difficile da nascondere, può essere reso molto più armonioso semplicemente scegliendo il giusto taglio di capelli. Una volta trovato quello più adatto, infatti, il volto apparirà da subito diverso. Se anche tu stai vivendo da tempo questo problema, quindi, tieniti pronta. Oggi, infatti, ti sveleremo come tagliare e acconciare i tuoi capelli per celare i tratti spigolosi del tuo viso.

Viso spigoloso? Ecco il taglio di capelli che fa per te

Un viso spigoloso, spesso può apparire poco armonico e ciò indipendentemente da quali sono i punti che si notano di più. Che tu abbia un mento appuntito da nascondere, degli zigomi pronunciati o più spigolosità messe insieme, la soluzione sta sempre nel taglio di capelli. Ti basterà quindi scegliere quello giusto per donare armonia al tuo viso e rendere più dolci i tuoi lineamenti.

Per riuscirci, di base ti serve un taglio di capelli che vada a rimodellare il viso e che, quindi lo contorni nel modo corretto. Via libera, quindi, allo sfrangiato con ciocche da far ricadere proprio nei punti che non si amano molto. In questo modo, a prescindere dalla lunghezza il viso apparirà da subito più armonico.

Se il tuo volto è anche lungo, ovviamente, sarà meglio non esagerare con la lunghezza dei capelli, optando magari per un taglio che sia di media lunghezza. Al contempo è meglio evitare i corti troppo accentuati ed in grado di far risaltare i lineamenti. Già seguendo queste semplici regole, scoprirai che sentirti bella sarà più facile di quanto pensi.

Portare i capelli in questo modo ti aiuterà ad essere subito pronta al mattino e a sentirti al top ogni qual volta ti guardi allo specchio. La scelta perfetta per sentirti più bella e sicura di te.

Come acconciare i capelli con un viso spigoloso

Ora che abbiamo capito come tagliare i capelli in caso di viso spigoloso, può tornare utile capire anche come pettinarli o legarli. Il concetto alla base, ovviamente, rimane sempre lo stesso ovvero dare una nuova forma al viso usando i capelli quasi come fossero una cornice.

Per riuscirci è quindi importante studiare l’eventuale piega in modo da far confluire i capelli sempre sugli zigomi e, cosa più importante, sulle zone che si considerano più spigolose. E per i capelli legati? In tal caso andranno bene code, chignon e trecce purché si lasci sempre una porzione di capelli libera ed in grado di incorniciare il viso, dalla frangia a tendina (se il problema è più concentrato nella zona alta) a dei capelli che scendono liberi ai lati, il risultato sarà comunque piacevole e donerà maggior armonia alla figura.

Ora che hai capito come regolarti se ritieni che il tuo viso è troppo spigoloso, non ti resta che trovare la combinazione che senti più tua e che oltre a farti percepire più bella allo specchi ti aiuta a sentirti anche più a tuo agio. In questo modo potrai vivere la tua immagine con la giusta serenità e sfoggiare al contempo un look nuovo e sicuramente interessante.