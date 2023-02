Tutte le sneakers in saldo che potremo sfoggiare anche in primavera

I saldi continueranno fino alla fine di febbraio ma sappiamo bene che le cose più belle, richieste – e della nostra misura – stanno (o sono) per terminare. A livello di sneakers la scelta è ampia ed anche comprarne di nuove pur senza una reale necessità immediata può rivelarsi un’idea vincente.

Total white o colorate, l’importante è variare. Anche per i bracciali cambiano le tendenze ma una scarpa da ginnastica i meglio da passeggio, quando è basic e sportiva al punto giusto difficilmente vedrà un crollo di gradimento dall’oggi al domani. Questo lascia ben sperare a chi ha la voglia di trovare e comprare quel modello specifico senza demordere.

Non andranno ovviamente messe con vestaglia e camicia da notte ma allo stesso tempo bisognerebbe evitarle con outfit in paillettes come fin troppe volte vediamo nei social.

Sneakers in saldo: ecco perché è un’ottima idea comprarle e quali scegliere

Voliamo in Francia con le sneakers bianche Lauren di Chloé con strappo che sono un evidente passe-partout. Ne hanno realizzate di simili anche altri marchi ma bisogna riconoscere che ma qualità di questo brand abbia un rapporto qualità prezzo non indifferente. Si trovano scontate del 35% a 336 euro su Farfetch.

Le Philosophy nere, con altezza media, di Lorenzo Serafini (112,50 euro con uno sconto di ben il 50%) hanno “loop e cordoni colorati che ingabbiano la tomaia effetto calza della slip-on con fondo Vibram”. Il modello è da considerarsi cool sin dal lancio delle Balenciaga Triple S ma con il vantaggio di essere più nuovo.

Firmate Isabel Marant, le sneakers color block con tanto di intarsi in pelle rossi e blu che sulla base bianca ricordano – non troppo lontanamente – la bandiera francese, sono basse e stringate ed hanno il logo della maison sulla linguetta. Ottima scelta per outfit minimal, jeans e pullover, ma visto anche il pezzo in camoscio beige meglio far attenzione a ciò che ci si abbinerà. Con un ribasso del 30%, costano oggi 259 euro.

Per le amanti della stampa camouflage, ecco lo scamosciato di Casadei ad effetto tessuto. Le Off Road undercover sono ancora più irresistibili grazie allo sconto del 50%, costando così 195 euro. La suola bianca, con inconfondibile decoro incrociato, slancia la figura e sdrammatizza la tonalità.

Come sempre, in base al proprio stile, avremo la scarpa giusta per rinnovare la scarpiera che, per quanto possa essere piena, ha bisogno di costanti novità!

Silvia Zanchi