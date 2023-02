Ivana Mrazova torna al Grande Fratello Vip e spiazza tutti: spunta il clamoroso retroscena

Ivana Mrazova torna al Grande Fratello Vip come ospite sorprendendo l’ex fidanzato Luca Onestini e spunta il clamoroso retroscena.

Sono passati anni da quando varcò la prima volta la porta rossa della casa del Grande Fratello vip, ma tutto sembra essersi fermato. Nel corso della trentunesima puntata del reality, Ivana Mrazova è tornata ufficialmente nella casa di Cinecittà per trascorrere alcuni giorni da ospite come Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.

Quello di Ivana era sicuramente il ritorno più atteso. Dopo aver letto una sola lettere dell’ex fidanzato, Luca Onestini non ha trattenuto le lacrime e, dopo aver scoperto di poter trascorrere del tempo con lei nella casa dove il loro amore è nato, l’emozione è stata ancora più evidente. La Mrazova è entrata nel bunker di Cinecittà in tutta la sua bellezza.

La modella, nonostante siano passati anni da quando si fece conoscere dal pubblico italiano prima come valletta a Sanremo e poi come concorrente del GF Vip, è sempre più bella e il look mozzafiato sfoggiato in occasione del suo ritorno a casa ha steso tutti.

Il retroscena di Sonia Bruganelli su Ivana Mrazova

Con il suo sorriso contagioso, gli occhi che brillavano e i suoi lunghi capelli, Ivana è tornata nella casa del Grande Fratello Vip con un abito total black con alcune trasparenze. Un outfit che ha incantato non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti del reality che si sono complimentati con lei per la bellezza.

Incantato anche Luca Onestini che ha vissuto con lei una splendida storia d’amore e che ancora oggi è molto legato alla modella. Il ritorno nella casa di Ivana sta facendo sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma dopo aver sofferto per la loro separazione.

“Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno“, le parole di Ivana dette a Nikita Pelizon dopo la puntata.

Nel frattempo, il ritorno della Mrazova nella casa ha spinto l’opinionista Sonia Bruganelli a svelare un retroscena: “Sono contenta di rivedere Ivana perchè anni fa l’ho scelta io come valletta per Sanremo”, ha detto Sonia.