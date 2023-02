Brodo di gallina, non c’è concorrenza che tenga: la zia ci ha svelato tutto

Facciamo diventare Natale tutto l’anno con un brodo di gallina perfetto, saporito al punto giusto: ecco le mosse per non sbagliare

Il brodo di gallina è anche meglio di quello che prepariamo con il pollo: più nutriente, più ricco, più saporito. E allora ci siamo fatti confessare dalla zia il segreto per prepararlo in modo perfetto e servirlo poi con i cappelletti, i tortellini, i tagliolini oppure anche solo per preparare una minestrina da cucinare la sera.

Dalla scelta della carne alle verdure giuste, dal metodo di cottura a quello di conservazione, adesso sappiamo tutto e nessuno ci potrà più criticare.

Il risultato finale è favoloso, anche perché costa poco e a Natale ci aiuta a cucinare primi piatti da re. Tortellini, cappelletti, tagliolini (i tajarin piemontesi). Basta una buona gallina, meglio se comprata direttamente dal contadino, delle verdure, le giuste spezie e un po’ di pazienza.

Brodo di gallina a Natale: tutti i passaggi

Con queste dosi avremo brodo di gallina in abbondanza? Per 4, massimo 5 giorno lo possiamo conservare in frigorifero, all’interno di un recipiente di vetro o di plastica con coperchio. Oppure lo congeliamo: dividiamolo in vaschette con coperchio e teniamolo in freezer fino al momento del bisogno: dura diversi mesi.

Ingredienti:

1 gallina da 1,4 kg circa

3 l acqua

3 cipolle bianche

2 coste di sedano

4 carote

3 pomodori tipo datterini

2 spicchi di aglio

5 foglie di alloro

1 mazzetto di prezzemolo

40 g pepe in grani

sale fino q.b.

Preparazione: brodo

Se abbiamo comprato la gallina dal macellaio di solito è già perfettamente pulita. Se però è quella del contadino, prima di cuocerla meglio fare un’operazione. Accediamo il fuoco e passiamo le parti delle zampe, per bruciare le tracce di piume rimaste attaccate.

Poi comunque dobbiamo lavare bene la gallina, tamponiamola con la carta assorbente da cucina e mettiamola da parte. Passiamo alle verdure: spuntiamo e sbucciamo le carote tagliandole a pezzi grossi, poi sbucciamo le cipolle e tagliamole a metà. E ancora, eliminiamo i filamenti alle coste del sedano e tagliamo anche queste a pezzi. Infine laviamo i pomodorini e tagliamoli in due.

Prendiamo una pentola grande e larga a sufficienza per contenere la gallina e tutto il brodo che produrrà. Mettiamo la gallina intera dentro insieme a tutte le verdure, poi aggiungiamo l’alloro, gli spicchi di aglio spellati, il pepe in grani e il prezzemolo con tutto il suo gambo.

Versiamo l’acqua, ancora fredda, per coprire bene tutto e incoperchiamo. Accendiamo il fuoco e laasciamo cuocere a fiamma moderata per almeno 1 ora e mezza. Durante la cottura, con un mestolo forato eliminiamo la schiuma che arriva in superficie insieme al grasso. Il brodo deve essere chiaro e quindi sgrassato.

Verso la fine regoliamo di sale, poi spegniamo e lasciamo raffreddare tutto nella pentola. Tiriamo fuori la carne e le verdure, da portare in tavola come secondo piatto con un bel puré, e filtriamo Il brodo di gallina, da usare quando ci serve.