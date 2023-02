Dopo il no clamoroso a Uomini e Donne, arriva la proposta di matrimonio da sogno

Dopo il no clamoroso durante la scelta a Uomini e Donne, scoppia l’amore per la coppia ed oggi arriva la proposta di matrimonio da sogno.

Sono tanti gli amori nati nello studio di Uomini e Donne coronati dal matrimonio e dalla nascita dei figli. Ci sono storie bellissime e che durano ancora oggi e storie che, purtroppo, sono finite. Da anni, il programma di Maria De Filippi aiuta le persone a trovare l’amore e sono tante coloro che hanno trovato un amore da favola.

Ci sono, poi, coppie che, dopo non aver avuto un lieto fine nello studio del dating show di canale 5, si sono ritrovate fuori ed oggi sono pronte a convolare a nozze dopo una proposta di matrimonio davvero da sogno.

Da Uomini e Donne all’altare: arriva l’incredibile proposta di matrimonio

Mentre il matrimonio di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea, tra qualche mese, un altro matrimonio sarà celebrato. E’ quello di Andrea Dal Coro e Teresa Langella. I due si sono conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi, ma l’inizio della loro storia non è stata da favola. Dopo aver conosciuto diversi corteggiatori, al termine del suo percorso sul trono, Teresa aveva scelto proprio Andrea che, non sentendosi ancora sicuro dei propri sentimenti, scelse di risponderle no.

Una delusione enorme per Teresa che sperava di trovare il principe azzurro. Principe azzurro che ha poi, effettivamente, trovato in Andrea. I due, infatti, lontani dalle telecamere di Uomini e Donne, hanno capito di essersi innamorati. La loro è una storia che dura ormai da anni e che presto sarà coronato dalle nozze.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla coppia che ha pubblicato un video romantico direttamente dalle splendide isole Seychelles dove si sta godendo qualche giorno di vacanza.

“E chi se lo sarebbe mai aspettato. Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’emozione così grande ferma il tempo. Ho detto Sì all’uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”, scrive Teresa al settimo cielo.