Nuovo amore per l’ex di Uomini e Donne? Dopo la fine del matrimonio spiazza tutti così

L’ex tronista di Uomini e Donne qualche settima fa aveva purtroppo confermato che tutte le indiscrezioni trapelate in rete sul suo matrimonio corrispondevano purtroppo alla realtà dei fatti e che purtroppo il suo matrimonio non ha avuto il classico felici e contenti che si aspettava quando aveva promesso amore eterno a colui che credeva essere la sua anima gemella.

In rete si è mormorato che i due abbiano deciso di dirsi addio a causa dei tradimenti di lui, ma entrambi hanno preferito non dilungarsi sui motivi che li hanno spinti a separarsi concentrandosi piuttosto sui loro nuovi percorsi di vita. Di recente però i fedeli sostenitori di lei l’hanno notata sempre più vicina ad un ragazzo e le hanno chiesto se dopo l’addio a Salvatore Di Carlo lei avesse trovato nuovamente l’amore.

Teresa Cilia di Uomini e Donne trova l’amore dopo l’addio a Salvatore Di Carlo? Le sue parole

Teresa Cilia ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori rispondendo a tutte le domande che volevano porle e tra queste c’era chi voleva sapere se avesse trovato o meno l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo, conosciuto proprio durante il corso dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi (tra l’altro la pupilla della conduttrice è stata smascherata dopo il suo addio al programma), e lei ha deciso di non tirarsi affatto indietro ribadendo che è una donna che sa stare da sola ma che ora ha deciso che è arrivato finalmente il momento di lasciarsi andare senza ragionare troppo con la testa.

“Sono una donna che sa stare benissimo da sola” ha spiegato ai suoi fedeli sostenitori. “Per una serie di circostanze sono cresciuta troppo in fretta“ ha poi proseguito ricordando il suo passato difficile, in quanto ha perso i genitori quando era davvero molto giovane. “Ogni problema l’ho affrontato con costanza ma anche con la determinazione e con la mia testa” ha aggiunto per poi arrivare al nocciolo della questione. “Però è anche vero in qualche momento della vita bisogna lasciarsi andare. In questo momento ci sono persone che mi fanno stare bene“ ha concluso confermando che c’è qualcuno che le ha fatto tornare il sorriso.

