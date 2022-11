Sprigiona eleganza attraverso i capelli, con queste acconciature da cerimonia sarai la più ammirata

Qui di seguito troverai alcune delle acconciature più eleganti e originali da sfoggiare durante una cerimonia.

A prescindere dal tipo di cerimonia o che siate amiche o parenti, avrete bisogno di un’acconciatura speciale per celebrare l’occasione.

Da semplici chignon a code di cavallo sofisticate, questi look che vi illustreremo sono l’ideale da sfoggiare in occasione di qualsiasi cerimonia che avete in programma, non importa se casual o formali.

Le acconciature da cermonia

Un’invitata ben vestita è quella che sembra in grado di realizzare un’acconciatura chic con poche fascette, spille e accessori. Ci sono moltissimi stili che potete provare. Per esempio, una coda di cavallo attorcigliata è perfetta per una cerimonia estiva all’aperto. Inoltre, alcune acconciature sono così appariscenti che potete evitare di aggiungere gioielli e lasciare che la vostra acconciatura sia l’accessorio che completa il vostro outfit.

Chignon elegante

Questo meraviglioso chignon è raccolto bassissimo alla base della testa. Abbinato a ciocche sciolte laterali laterali, sarai l’essenza stessa della raffinatezza.

Uno chignon strutturato

Abbracciate la struttura naturale dei vostri capelli, dalle ciocche lisce alle onde, fino ai ricci e alle spirali, sistemando il tutto in uno chignon facile e rilassato. Otterrete un look sexy e rilassato tutto vostro.

Una profonda riga laterale

Cambiate la disposizione, passando da una morbida e romantica riga centrale a una corposa riga laterale da togliere il fiato. Più si va in profondità, più si diventa sexy.

Onde morbide

Le onde morbide sono così romantiche e incredibili sia sulle lunghezze ultra lunghe che sui bob chic. la dimensione aggiunta con questi riflessi è il top!

Beach Waves

Non si può mai sbagliare con le beach waves: lo stile funziona su qualsiasi lunghezza o struttura dei capelli. Potete magari cambiate il look sperimentando una riga laterale invece di una centrale.

Classica coda di cavallo bassa

Una coda di cavallo bassa può assumere un fascino morbido e femminile o aggiungere tonnellate di texture e onde per un’alternativa lussureggiante e da passerella. Con questo look si riuscirà a mostrare perfettamente la versatilità, a prescindere dalla texture di capelli.

Treccia floreale

Questa treccia sciolta è leggermente storta e ricade su una spalla in modo delizioso. Per un tocco rinfrescante, aggiungete qualche bocciolo. Otterrete un’acconciatura sofisticata e di forte impatto.

Copricapo d’effetto

Il modo più semplice per ravvivare un’acconciatura? Aggiungere un copricapo. Anche gli stili più semplici e perfettamente disfatti ricevono un’iniezione di eleganza e glamour dall’aggiunta di uno splendido accessorio per capelli.

Uno chignon da ballerina

Un ampio chignon è un complemento attraente per una scollatura alta, in quanto attira lo sguardo verso l’alto e allunga il collo. Non lasciatevi intimidire dalle dimensioni, questo chignon è facile da realizzare con una spugna per capelli.

Treccia boho

Per le amanti del bohémien non esiste acconciatura migliore. Questa spessa treccia si chiude elegantemente nella parte bassa del capo per uno stile dolce e senza fronzoli.