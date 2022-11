Questa funzione dell’asciugacapelli rende i tuoi capelli morbidi e lisci, nessuno lo sa

Sai qual è il modo migliore di usare un asciugacapelli? Te lo riveliamo noi! Ci sono alcune funzioni che potresti non aver mai sfruttato.

Il modo migliore per ottenere il massimo dai vostri capelli è usare il phon. Questo vi dà un maggiore controllo sul modo in cui la chioma si sistema, ma è anche facile sbagliare.

Però, bisogna anche sottolineare come l’utilizzo continuato di questo accessorio possa causare danni significativi ai capelli se non si sta attente.

Come utilizzare al meglio il proprio asciugacapelli

Per utilizzare correttamente il vostro asciugacapelli, seguite i nostri consigli qui di seguito per ottenere il massimo dal vostro apparecchio e per assicurarvi di ottenere il meglio dalla vostra chioma!

Capelli puliti (o appena risciacquati)

Non volete che i prodotti per capelli di ieri interferiscano con lo stile di oggi, né che si accumulino grasso e sporcizia. Quindi, sciacquateli e prendete in considerazione l’idea di fare uno shampoo (seguito da un balsamo) se lo ritenete necessario.

Non applicate subito i prodotti

Una volta asciugati i capelli, siete pronti per iniziare l’asciugatura. Tuttavia, non applicate ancora i prodotti, a meno che non si tratti di un olio o di una crema termoprotettiva. In genere non influisce sul risultato finale, ma riveste i capelli per proteggerli dai danni del calore. Quindi, asciugate i capelli usando il calore o la pressione necessari.

Quando sono ancora leggermente umidi, si può aggiungere un prodotto che si applica meglio sui capelli bagnati. Dopodiché si può continuare ad asciugare il tutto. Tuttavia, se preferite un prodotto per l’applicazione a secco, allora dovrete aspettare fino a quasi la fine del processo di asciugatura (quando i capelli sono completamente asciutti) e applicare quindi il prodotto come tocco finale.

Usate gli accessori se necessario

Può essere difficile asciugare la chioma se si soffia l’aria senza una vera intenzione o direzione. Aggiungete invece un beccuccio all’estremità del phon, come un diffusore (per gli stili ricci) o un ugello per ottenere risultati più lisci e puliti.

Asciugate i capelli nel verso opposto alla piega (e a testa in giù) per ottenere volume

Se l’obiettivo è il volume, oltre a usare una spazzola rotonda per l’asciugatura per favorire la consistenza, dovreste anche asciugare i capelli a testa in giù e contro la direzione del capello, per aiutare a sollevare la chioma alla radice. In seguito, li pettinerete per rimetterli a posto. Lo stesso vale per l’asciugatura per pochi secondi in senso contrario alla direzione dell’acconciatura, per favorire una maggiore elevazione alla base dei capelli. Se usate un prodotto per lo stile asciutto, lo applicherete dopo aver fatto tutto questo, per rimettere in ordine i capelli.

Terminate con un getto di aria fredda

Il pulsante dell’aria fredda aiuta a bloccare lo stile proprio alla fine della seduta, in po’ come una spruzzata di acqua fredda aiuta a chiudere i pori alla fine di una rasatura calda.

Funzioni dell’asciugacapelli

Oltre ad aumentare il calore e la velocità, questi sono gli accessori e le funzioni importanti da conoscere sul vostro asciugacapelli.

Beccuccio: Questo ugello dirige tutto il calore in una direzione diritta e stretta, consentendo di concentrare gli sforzi di asciugatura lungo una parte dei capelli o per aiutare a creare volume alla radice invece di colpire i capelli in modo uniforme e aggressivo.

Diffusore: Questo accessorio permette alle ciocche più spesse e ricce di asciugarle diffondendo l’intensità dell’aria intorno alla testa, mentre le sue estremità simili a dita aiutano a creare volume sollevando i capelli alla radice.

Pulsante Aria Fredda: Il pulsante dell’aria fredda sull’asciugacapelli (a volte è raffigurato con una icona a forma di fiocco di neve) spara un getto di aria fredda attraverso il phon e aiuta a bloccare i capelli alla fine del processo di styling. Mentre il calore dell’asciugacapelli aiuta a modellare la chioma e ad attivare i prodotti per capelli, l’aria fredda li blocca. È possibile utilizzarlo anche per sessioni di asciugatura più delicate e lunghe, se si desidera riparare i capelli dai danni del calore.