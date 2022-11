Verità bomba a Uomini e Donne! La pupilla di Maria De Filippi smascherata

A Uomini e Donne è arrivata la verità bomba sulla pupilla di Maria De Filippi. Finalmente ora tutti sanno come sono andate davvero le cose dopo la fine del suo percorso all’interno degli studi Elios di Roma.

Negli studi di Uomini e Donne nelle scorse ore c’è stato un vero e proprio caos in quanto il pubblico del piccolo schermo non si sarebbe mai aspettato che il percorso di una delle pupille di Maria De Filippi si potesse concludere in modo così repentino e con un finale del genere, ma che cosa è successo?

Durante il corso della messa in onda, la pupilla della conduttrice ha confidato, quando era arrivato il momento a lei assegnato per scaletta, di ammettere di non voler più continuare con il suo percorso da tronista e di voler lasciare il programma per tornare alla sua vita di sempre.

Non appena ha pronunciato queste parole, Federica Aversano è stata sommersa dalle critiche. In particolar modo da Tina Cipollari che l’ha accusata di aver iniziato il suo percorso al Trono Classico come tronista soltanto per visibilità e non perchè interessata a trovare qualcuno.

Dopo la messa in onda della puntata, però, è saltata fuori la verità rivelando che cosa è c’è dietro il suo addio al programma di successo di canale 5.

Verità bomba su Federica Aversano: dopo Uomini e Donne vuota il sacco e svela come stanno le cose

Federica Aversano dopo aver abbandonato gli studi di Uomini e Donne, è stata raggiunta dai microfoni di Witty tv dove ha voluto spiegare, senza nessuno che l’attaccasse, come sono andate realmente le cose e perché ha deciso di porre fine a quest’esperienza su cui Maria De Filippi, che è stata criticata fortemente dal web, aveva puntato tanto.

“La Federica di oggi va via con un’esperienza in tasca in più e la consapevolezza che bisogna fermarsi quando non si riesce, specie quando si parla di sentimenti” ha raccontato l’ex tronista che ha deciso di frenare il suo percorso piuttosto che prendere in giro i suoi ex corteggiatori facendo credere loro in un sentimento che purtroppo non esiste e questo è senza alcun dubbio da apprezzare.

“Certo, non smetterò di credere nell’amore” ha poi ripreso il discorso. “A volte capita quando meno te l’aspetti, quindi se dovesse arrivare, ben venga. Ma adesso voglio pensare a me. Non ho trovato la persona capace di farmi battere il cuore, ma non ho rimpianti, zero” ha poi concluso.

Federica Aversano ha lasciato Uomini e Donne perché purtroppo in quel contesto non aveva trovato nessuno adatto alla sua persona e alla sua anima.