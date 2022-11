Acciughe al bagnetto verde: la tradizione piemontese sulle nostre tavole

Un antipasto tradizionale, un sapore che piacerà a tutti: ecco la vera ricetta per preparare le acciughe al bagnetto verde

Le acciughe al bagnetto verde, piatto tipico della cucina tradizionale piemontese, sono uno degli antipasti più gettonati in ogni stagione dell’anno, anche d’inverno. Sembra strano, ma molte ricette del Piemonte sono a base di acciuga e basta ricordare la bagna cauda per capirlo.

Ci serviranno prezzemolo, mollica di pane bagnata nell’aceto, aglio, tuorlo d’uovo, capperi, un ottimo olio extravergine. E con questa salsa possiamo accompagnare il bollito, la testina, la lingua, i tomini, ma anche le verdure grigliate o stufate.

Acciughe al bagnetto verde , la vera ricetta originale

Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio. La preparazione del vero bagnetto verde richiede anche almeno 2 o 3 filetti di acciuga, da frullare insieme al resto degli ingredienti. Qui non li abbiamo messi perché ci sono già le acciughe come ingrediente principale. Ma se preparate la salsa per altri piatti, ci vogliono.

Ingredienti:

500 g acciughe sotto sale

1 mazzetto di prezzemolo

2 spicchi d’aglio

2 tuorli d’uovo sodi

40 g di pane raffermo

1/2 bicchiere di aceto di vino bianco

1 cucchiaino di capperi dissalati

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Cominciamo con la salsa verde, perché tanto possiamo tranquillamente tenerla in frigorifero. Partiamo con le uova sode, perché devono raffreddarsi: mettiamole in un pentolino e calcoliamo 9 minuti da quando l’acqua comincia a bollire.

Poi scoliamole, aspettiamo che siano intiepidite e apriamole: ci serviranno solo i tuorli (gli albumi possiamo riempirli con la salsa verde…), schiacciamoli in un colino a maeglie fini e teniamoli da parte.

Quindi laviamo e asciughiamo bene il prezzemolo, poi tritiamolo finemente al coltello e mettiamo da parte.Eliminiamo la crosta del pane raffermo e tagliamolo a pezzetti. Appoggiamolo in una ciotola, bagniamolo con l’aceto e lasciamo riposare 10 minuti, poi strizziamolo.

Versiamo il pane nel bicchiere del mixer, poi aggiungiamo, i capperi dissalati e gli spicchi di aglio dopo averlo privato dell’anima interna. Frulliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo tutto in una ciotola con il prezzemolo precedentemente tritato, poi uniamo anche i tuorli setacciati e mescoliamo bene tutto. Infine aggiungiamo l’olio extravergine a filo fino ad ottenere una salsa. Assaggiamo e regoliamo di sale. Il bagnetto verde è pronto, copriamolo con la pellicola e mettiamolo in frigorifero.

Ora passiamo alle acciughe: apriamole a libro dopo aver staccato la testa e quindi anche le viscere interne. Passiamole sotto un filo di acqua corrente, poi tamponiamole con carta assorbente da cucina. Infine appoggiamole su un piatto rotondo, oppure un vassoio e copriamoli con abbondante salsa.

Le nostre acciughe al bagnetto verde sono pronte, ma l’ideale è lasciarle in frigo almeno 1 ora prima di servirle, questo è un antipasto da mangiare freddo, anche d’inverno.