Tina Cipollari tagliata: web in rivolta contro Maria De Filippi

Tina Cipollari tagliata: web in rivolta per la decisione di Maria De Filippi. I fan si schierano con l’opinionista. Ecco cos’è successo.

Tina Cipollari tagliata nell’ultima puntata di Tu sì que vales 2022. La bionda opinionista, con un video pubblicato sui canali social del talent show di canale 5, era stata annunciata come ospite. Nel video in questione, Tina era dietro le quinte del programma in attesa di salire sul palco. Tina avrebbe dovuto partecipare al talent show di canale 5 per presentare il libro Piume di struzzo.

Chi segue Tina ogni giorno a Uomini e Donne era pronto a seguirla anche come ospite di Tu sì que vales 2022. Qualcosa, però, non è andato come previsto e i telespettatori del talent show sono rimasti a bocca asciutta.

Tina Cipollari sono sale sul palco di Que sì que vales 2022: rivolta sul web

Tina Cipollari è tra i protagonisti del piccolo schermo più amati dal pubblico. Schietta, sincera, diretta e assolutamente senza filtri, a Uomini e donne, dà sempre vita a siparietti sia simpatici, ma anche litigiosi discutendo spesso con Gemma Galgani, Pinuccia e Ida Platano. Tina, nelle scorse puntate di Uomini e donne, ha presentato il libro Piume di struzzo in cui si è messa totalmente a nudo parlando di se stessa e di quella che è stata, finora, la sua vita.

Un libro che ha presentato, emozionando i fan, anche nello studio di Verissimo. Tina avrebbe dovuto parlare del suo libro anche sul palco di Tu sì que vales 2022. Nel corso della scorsa puntata, l’opinionista è stata spesso inquadrata dietro le quinte, ma non è mai salita sul palco.

Chi, infatti, ha seguito la puntata fino al termine, infatti, è rimasto estremamente deluso perchè, a differenza di Alberto Urso, Tina non è mai salita sul palco. Cos’è successo, dunque, all’ospitata della Cipollari? E’ stata tagliata per motivi di tempo.

Tu sì que vales va in onda con puntate già registrate ad eccezione della diretta che viene sempre trasmessa in diretta. Nelle prossime puntate sarà recuperata l’ospitata della Cipollari? Il pubblico, furioso con il talent show e con Maria De Filippi, spera di sì!