Rosalinda Cannavò non trattiene l’emozione: il fidanzato Andrea Zenga l’ha fatto davvero!

Rosalinda Cannavò non è riuscita a trattenere l’emozione in diretta tv: il suo fidanzato Andrea Zenga lo ha fatto davvero!

Rosalinda Cannavò quest’anno ha deciso di mettersi alla prova prendendo parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di successo condotto da Carlo Conti su Rai 1 che vede i personaggi più amati appartenenti al mondo dell’arte e dello spettacolo sfidarsi in prima serata nell’indossare i panni delle icone della musica di tutto il mondo.

La Cannavò, durante il corso di queste settimane, ha dimostrato ampiamente di non saper soltanto recitare, considerando che ha fatto il suo debutto proprio nelle vesti di attrice, ma anche cantare. Tant’è che ha stupito la giuria portando a casa sempre ottimi imitazioni. Nella scorsa puntata andata in onda in diretta su Rai 1, quando l’è stato chiesto di imitare la cantante Madame, Rosalinda Cannavò non ha saputo trattenere l’emozione e Tale e Quale Show perché il suo compagno Andrea Zenga, conosciuto durante il corso dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha scelto di fare un gesto inaspettato dimostrandole ancora una volta l’amore che prova nei suoi confronti.

Andrea Zenga fa emozionare Rosalinda Cannavò: il gesto in diretta tv

Andrea Zenga ha deciso di fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò, che durante il corso di questi anni ha avuto una notevole trasformazione, e mentre lei si esibiva con l’imitazione di Madame non è riuscita a trattenere l’emozione.

Come poter dimenticare una performance come questa! 💥 Rivedi l’esibizione di Rosalinda Cannavò che interpreta Madame qui 👉 https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow @14Cannavo pic.twitter.com/uIlRsNSI8S — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

Il figlio di Walter Zenga ha deciso di stupirla e si è fatto trovare tra il pubblico in studio per poter ammirare il talento e la bravura della sua compagna che è riuscita a conquistare tutti e tre i giudici di Carlo Conti. Un bellissimo gesto da parte sua che l’attrice ha senza alcun dubbio accettato considerando che da sempre, anche durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ha dimostrato di essere un uomo molto riservato ed anche un gesto che a molti potrebbe sembrare scontato o di poco conto per lui ha davvero un grande valore.

Andrea Zenga ha emozionato Rosalinda Cannavò che senza alcun dubbio non poteva che essere al settimo cielo nel vederlo lì al suo fianco, pronto a sostenerla ancora una volta.