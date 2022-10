Questi deliziosi cioccolatini non li trovi in negozio, li prepari in un attimo e finiscono ancora prima

In cucina non si butta via nulla ma tutto si trasforma: dimostriamolo con dei cioccolatini da urlo con tre soli ingredienti

Nascono come un’idea di riciclo, ma diventano subito un dolcetto che fa invidia alle migliori pasticcerie. Perché questa volta prepareremo i cioccolatini morbidi alla banana e cioccolato, un modo intelligente per non buttare le banane, usando tre soli ingredienti.

Per prepararli infatti ci servono dell’ottimo cioccolato fondente, almeno al 70%, e delle banane mature. Ma c’è un terzo protagonista che non tutti conoscono. Stiamo parlando della crema di cocco, che non è il latte e nemmeno la bevanda al cocco.

Di solito si trova in lattina, ha la stessa consistenza della panna e soprattutto è ricchissimo di polpa di cocco. Se poi non dovessimo trovarlo, va benissimo la stessa quantità di latte condensato. Il risultato finale? Tutto da provare.

Cioccolatini morbidi alla banana e cioccolato, ricetta velocissima

Se questi cioccolatini morbidi alla banana e cioccolato poi dovessero avanzare (ma dubito), basterà tenerli in frigorifero, all’interno di un contenitore ermetico.

Ingredienti:

3 banane mature

250 g cioccolato fondente al 70%

60 g crema di cocco

Preparazione:

Una ricetta velocissima che comincia sciogliendo a bagnomaria, oppure nel microonde, il cioccolato fondente. Il risultato finale deve essere quello di una crema liscia e senza nessuno grumo, ideale per i nostri cioccolatini.

Poi prendiamo uno stampo per cioccolatini, preferibilmente in silicone e riempiamo i vari spazi con il cioccolato ormai fuso. Il nostro consiglio? Facciamolo una volta, mettiamo gli stampini in frigo per 30 minuti oppure in freezer per 10 minuti e poi tiriamo fuori di nuovo l o stampo, riempiendolo con la stessa quantità. Così la base dei cioccolatini diventerà solida, a prova di rottura.

Rimettiamo lo stampo in frigorifero per 15 minuti e intanto prepariamo il ripieno. Togliamo la buccia alle banane e tagliamole a fettine versandole nel boccale del mixer. Aggiungiamo la crema di cocco, facciamo partire la macchina e lavoriamoli insieme per qualche minuto fino a quando otteniamo un risultato omogeneo.

A quel punto riprendiamo la base dei nostri cioccolatini e riempiamola con un cucchiaino di ripieno alla banana. Infine copriamo con il resto del cioccolato fuso, ripetendo sempre l’operazione due volte per avere una maggiore solidità.

I cioccolatini morbidi alla banana e cioccolato sono pronti. Ma prima di servirli, un ultimo passaggio: lasciamoli riposare in freezer per 45 minuti, prima di sformali e servirli.