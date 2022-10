GF Vip, colpo di scena nel caso Prati-Caltagirone: entra in casa proprio lei?

By

Un nuovo risvolto nell’affaire Mark Caltagirone e Pamela Prati: nella casa del GF Vip 7 potrebbe entrare proprio lei, pubblico col fiato sospeso.

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a riservare ogni giorno tantissime sorprese. In una serie di puntate che hanno svelato pian piano le personalità dei vari concorrenti di punta, “macchiando” il programma di atteggiamenti controversi e penalità, sono emersi diversi temi portanti. Uno dei casi che tiene di più con il fiato sospeso è sicuramente l’affaire Mark Caltagirone.

Si può dire che Alfonso Signorini abbia deciso di riportare in casa Pamela Prati anche con l’obiettivo di fare chiarezza su questa vicenda, che ha tenuto incollati gli italiani al gossip per diverso tempo in passato. Gli ultimi risvolti avevano lasciato una scia positiva attorno alla vippona, che sarebbe stata tenuta fuori dai processi di accuse dei genitori del piccolo Sebastian, utilizzato come attore durante la brutta storia. Allo stesso tempo, però, una delle versioni era stata raccontata dall’ex amica e manager Eliana Michelazzo.

Proprio lei, infatti, si era lasciata andare ad un’intervista a Verissimo, mirata ad arricchire il caso di nuovi dettagli e tasselli. Tuttavia, nonostante il passato turbolento tra le due e i processi ancora in corso, la Michelazzo si era mostrata propensa a ristabilire un affetto con l’ex amica, a cui non rifiuterebbe un abbraccio, ritenendosi “vittima” della macchinazione proprio come lei. E se questo avvenisse sotto gli occhi delle telecamere? L’ipotesi appare sempre più vicina.

Eliana Michelazzo nella casa del GF Vip: l’ultima indiscrezione-bomba

Sul caso Mark Caltagirone sembra essere tornata una vera e propria calma piatta. Dopo gli ultimi aggiornamenti che Alfonso Signorini ha dato alla Prati in diretta, l’argomento è stato accantonato quasi nel dimenticatoio. Questa probabilmente, però, è soltanto uno dei colpi di genio del conduttore e re del gossip, che non starebbe facendo altro che creare il terreno fertile per uno dei risvolti più inaspettati di questo Grande Fratello Vip.

Dopo l’intervista a cuore aperto in tv, a lanciare l’indiscrezione-bomba è stato Davide Maggio, fonte molto attendibile nel mondo della tv, il quale ha acceso la lampadina su un ingresso del tutto inimmaginabile. “Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al GF Vip?“, ha scritto il giornalista su Twitter, scatenando una serie di commenti e reazioni da parte dei follower. Non è ben chiaro in che veste potrebbe avvicinarsi alla porta rossa l’ex manager di Pamela Prati.

Che si tratti di un faccia a faccia dietro ad un vetro? Di un confronto in giardino? O potrebbe trattarsi di un percorso da concorrente? Sicuramente in quest’ultimo caso l’affaire Mark Caltagirone si riaprirebbe a tutti gli effetti, permettendo al pubblico di assistere, parola dopo parola, allo scambio di idee tra le due donne che, un tempo, erano le più grandi amiche e confidenti.